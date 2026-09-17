Haberler

Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama Haber Videosunu İzle
Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Olimpik Marsilya karşısında Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaparak maksimum puanları almak istediklerini söyledi. İlk 11 tercihi hakkında konuşan deneyimli hoca, "İlk 11 hakkında konuşmak gerekirse, Erzurumspor maçına göre Leandro Trossard yok ve Dusan Vlahovic var. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı. Bu takım, enerjisiyle güzel işler yapabilir'' dedi.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
  • Italiano, Erzurumspor maçına göre ilk 11'de Leandro Trossard'ın olmadığını, Dusan Vlahovic'in ise yer aldığını belirtti.
  • Italiano, taraftarın stadı doldurduğunu ve bu maçın önemini bildiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR YOLCULUK OLACAK"

Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden İtaliano, "Bugün Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Bence güzel bir yolculuk olacak. Buraya gelmek için çok çalıştık. Bugün iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Zor olacak ama Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, burada maksimum puanları almak istiyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımız stadı doldurdu. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi. 

"TROSSARD YOK''

İlk 11 tercihiyle ilgili konuşan Italiano, "İlk 11 hakkında konuşmak gerekirse, Erzurumspor maçına göre Leandro Trossard yok ve Dusan Vlahovic var. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı. Bu takım, enerjisiyle güzel işler yapabilir." ifadelerini kullandı. 

"TARAFTAR BU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR"

Atmosfere dikkat çeken Italiano, "Burada geldiğimden beri muhteşem bir atmosfer gördüm. Taraftar bu maçın önemini biliyor. Bu maçta da onların önünde puanlar almak istiyoruz. Her zaman gelişmek isteyen bir takımız, bugün de bunu göstermek istiyoruz." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
L'Etape Türkiye by Tour de France'a sayılı günler kala Ömer Kafkas'tan açıklama

Son 3 gün! Dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

Bursa'da markette kahreden ölüm! Depozito iade makinesinin başında kalp krizi geçirdi

Yardım istediği anda her şey değişti! Kamera an be an kaydetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt

9 gollü maç sonrası olan Livakovic'e oldu
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada
Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade: Annem şahsa bağırdı

Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade

Ustalığa terfi eden gence akılalmaz kutlama: Başından aşağı ne buldularsa döktüler

Bu nasıl mutlu son: Ustalığa geçtiğine bin pişman oldu
Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro