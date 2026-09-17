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Alparslan Bayraktar: "Sakarya Gaz Sahası'ndaki Faz-2 ile günlük doğal gaz üretimimize 10 milyon metreküp daha eklenecek"

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Alparslan Bayraktar: 'Sakarya Gaz Sahası'ndaki Faz-2 ile günlük doğal gaz üretimimize 10 milyon metreküp daha eklenecek'
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Faz-2 aşamasının yıl sonuna kadar devreye alınmasının hedeflendiğini belirterek, günlük doğal gaz üretimine 10 milyon metreküp ilave yapılacağını açıkladı. Bayraktar, böylece 4 milyon hanenin daha ihtiyacının yerli gazla karşılanacağını ve toplamda 8 milyon haneye ulaşılacağını ifade etti.

(ZONGULDAK) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Faz-2 aşamasının yıl sonuna kadar devreye alınmasının hedeflendiğini belirterek, günlük doğal gaz üretimine 10 milyon metreküp ilave yapılacağını açıkladı. Bayraktar, böylece 4 milyon hanenin daha ihtiyacının yerli gazla karşılanacağını ve toplamda 8 milyon haneye ulaşılacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun son hazırlıklarını inceleyerek, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Faz-2 çalışmalarını değerlendirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzun son hazırlıklarını incelemek ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki Faz-2 aşamasını değerlendirmek üzere Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde, mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler aldık. Reaktivasyon sürecinde artık sona yaklaştığımız Osman Gazi'yi Ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı görev yerine uğurlamayı planlıyoruz.

Bu yıl sonu itibarıyla ilk gazı yakmayı hedeflediğimiz Faz-2 aşaması devreye girdiğinde, günlük doğal gaz üretimimize 10 milyon metreküp daha eklemiş olacağız. Böylece mevcuta ilave olarak 4 milyon hanemizin daha ihtiyacını yerli gazımızla karşılayacak ve toplamda 8 milyon haneye ulaşarak ekonomimize ilave yıllık 3,5 milyar dolarlık dev bir katkı sağlayacağız.

Küresel enerji ve arz krizlerinin yaşandığı bu zorlu dönemde, attığımız bu adımlarla hem ülkemizin enerji güvenliğini tahkim ediyor hem de ekonomimize güçlü bir nefes aldırıyoruz. Mavi Vatan'daki enerji filomuzla 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefine kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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