Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? Arefe günü hangi güne denk geliyor 2025?

2025 Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmışken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de arefe gününün tarihi ve bu günün resmi tatil olup olmadığı oldu. Bayram hazırlıklarını yapmak, seyahat planlarını netleştirmek ya da izin dilekçelerini önceden oluşturmak isteyen kamu çalışanları, özel sektör personeli ve öğrenciler, "2025 arefe günü ne zaman? Hangi gün denk geliyor, tatil mi?" sorularının yanıtını arıyor.Peki, Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? Arefe günü hangi gün? İşte, detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimi doğrultusunda, Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, Ramazan ayının son orucunun tutulduğu ve bayram öncesi son hazırlıkların yapıldığı anlamlı bir gündür. Müslümanlar açısından manevi değeri oldukça yüksek olan arefe günü, aynı zamanda mezarlık ziyaretlerinin ve bayram temizliklerinin yapıldığı bir zaman dilimidir.

Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman

Kamu kurumlarında çalışanlar açısından arefe günü genellikle öğleden sonra yarım gün tatil olarak uygulanır. Ancak bu uygulama özel sektör için zorunlu değildir; işverenin inisiyatifine bağlı olarak tam gün ya da yarım gün çalışma düzeni değişiklik gösterebilir.