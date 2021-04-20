Ramazan ayının 14 Asırlık 'Mukabele' geleneği
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Ramazan ayının 14 Asırlık 'Mukabele' geleneği

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Kültür Sanat

Ramazan ayının 14 Asırlık 'Mukabele' geleneği Van'da iki yılın ardından mukabele sevinci yaşanıyor Korona virüs geçtiğimiz yıl mukabele geleneğini de etkilemişti İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele (karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuma) geleneği Van'daki Hazreti Ömer Camisi'nde iki yılın...

Ramazan ayının 14 Asırlık 'Mukabele' geleneği

Van'da iki yılın ardından mukabele sevinci yaşanıyor

Korona virüs geçtiğimiz yıl mukabele geleneğini de etkilemişti

VAN - İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele (karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuma) geleneği Van'daki Hazreti Ömer Camisi'nde iki yılın ardından tekrar sürdürülüyor.

Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği 2019 Ramazan ayından bu yana tekrar sürdürülmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması nedeniyle yapılmayan mukabele, bu yıl kısmı tedbirler çerçevesinde devam ettiriliyor. Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Akan'ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir muhabbetle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

"Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir"

İHA muhabirine konuşan Camii İmam Hatibi M. Emin Akan, geçen yıl tedbirler kapsamında mukabele yapılmadığını anımsattı. Mukabelenin Peygamber Efendimizin unutulan bir sünneti olduğunu ifade eden Akan, "Korona virüs gölgesi altında geçirmiş olduğumuz Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını, insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını ve bütün Müslümanların da bundan ders almasını temenni ediyorum. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Kur'an'ın inmesiyle beraber Hazreti Cebrail meleği mukabele şekliyle Hazreti Peygamberimize Kur'an okumuştur. İslam alemi içinde mukabele bu şekilde devam ediyor" dedi.

"Tekrar mukabele sevinci yaşanıyor"

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında okunmayan mukabelenin bu yıl camilerde devam ettirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Akan, "Korona virüs süreci devam ediyor. Geçen yıl daha çok sıkıntı yaşadık. Salgından dolayı ne mukabele okuyabildik ne de camilerimizde cemaatle namaz kılabildik. Bu yıl Allah'a hamdolsun camilerimizde cemaatle namaz kılınması, öğren ve ikindi namazlarına müteakiben mukabelenin okunması bizleri biraz daha rahatlattı. Rabbim bu hastalığı tez zamanda üzerimizde atsın ve teravihlerimizi de camide kılmayı nasip etsin" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Ramazan ayının 14 Asırlık 'Mukabele' geleneği
Ramazan ayının 14 Asırlık 'Mukabele' geleneği
Ramazan ayının 14 Asırlık 'Mukabele' geleneği
Ramazan ayının 14 Asırlık 'Mukabele' geleneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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