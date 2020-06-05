Rahat ve kolay şekil alan trend şal modelleri
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Rahat ve kolay şekil alan trend şal modelleri

Trend şal modelleri nelerdir? Pamuklu şal modelleri nelerdir? Şal nasıl bağlanır? Yaz aylarının vazgeçilmezi olan yumuşak ve en güzel şal modellerini keşfedin.

Rahat ve kolay şekil alan trend şal modelleri
05.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:12

Her tarza ve her yaşa hitap eden şalın kullanımı geniştir. Soğuk havalarda üzerinize alabileceğiniz veya boynunuza sarabileceğiniz pamuklu şallar sıcak havalarda başınızın üstünde hafif ve nefes aldıran özelliğiyle size istediğiniz rahatlığı verecektir.

Tesettür giyimde kıyafetiniz ne kadar rahat olursa olsun en önemli olan şey şalınızın rahatlığıdır. Özellikle yaz aylarında teninize nefes aldıracak bir ürün seçerek gününüzün kalitesini artırabilirsiniz.

Kombinlerin en can alıcı parçası olan şal modelleri için, minimal ve tesettür giyim markası olan Qras 2020 yaz koleksiyonuna göz atarak tesettür giyim modasını yakalayın!

Terletmeyen ve kolay şekil alan şal modelleri

Sade, özgür ve rahat şal modelleri ile kombinlerinize şıklık katın. Zarif ve şık şallar ve farklı bağlama türlerini keşfederek kıyafetlerinizi daha göz alıcı hale getirebilirsiniz. Pamuklu şal modelleri yaz aylarının vazgeçilmez kurtarıcısıdır. Teninizi yumuşak bir şekilde saran şal modelleri ile gün boyunca rahat ve şık hissetmeniz için kullanılan şalın kumaşı da çok önemlidir.

Sosyal kadınlar tarafından tasarlanan qras.com %100 pamuk şal modelleri ile sizlere mavi, siyah, gri ,bej, krem füme, kırmızı, bordo, yeşil renk seçeneklerini sunuyor. Renklerin en güzel tonlarını kullanarak üretilen %100 pamuk şal modelleri ile kıyafetlerinize şık bir dokunuş katabilirsiniz.

Rahat ve kolay şekil alan trend şal modelleri

Nefes aldıran şal modelleri

Saçların nefes almasını sağlayan %100 pamuk şallar ile hafif hissedersiniz. Terletmeyen ve kaymayan bir kumaş olan pamuklu şal modelleri asla iç göstermez.

Şık ve zarif kombinlerinizi rahat ve etkileyici şal ile tamamlamak Qras ile çok kolay. En uygun fiyatlı pamuklu şal modelleri 2020'nin şal trendlerine ayak uydurarak kıyafetlerinizin şık görünümünü tamamlayın.

Qras ile sosyal hayatta ve iş hayatında bir adım önde olmak çok kolay. Şık ve rahat şal modelleri ile kusursuz kombinlere sahip olacaksınız. Şal renklerinin en güzel tonlarını sizler için keşfeden Qras şal modelleri her ortamda tercih edebileceğiniz bir görünüme sahiptir.

Her mevsimde ve her tarz ile kombinleyebileceğiniz şallar, markanın tasarladığı dokusuyla da daha şık ve bir o kadar da minimal olmanızı sağlar. Kolay şekil alan ve canlı renklere sahip olan pamuklu şal modelleri ile tensel şal dokusunu yakalayabilirsiniz.

Rahat ve kolay şekil alan trend şal modelleri

Flam kırçıllı şal modelleri

Dokusuyla sizleri büyüleyecek pamuklu şal modelleri ile özel günleriniz için de şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Renk ve tasarımıyla zarif görünüme sahip olmanızı sağlayacak flam kırçıllı şallar ile tesettür modasına hazır olun.

Söz, nişan gibi davetlerde tercih edebileceğiniz flam kırçıllı şallar tesettür giyime sade ve şık bir görünüm kazandırır.

Qras tarafından tasarlanan özel konsepti ile flam kırçıllı şallar, çok yönlü kullanım imkanı sağlıyor. Her mevsim kullanabileceğiniz bir şal modeli olan kırçıllı şalı soğuk havalarda üzerinize alabilirsiniz.

Şal nasıl tercih edilir? Şal nasıl kombinlenir?

Rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren şallar, rengine ve dokusuna göre farklı şekilde kombinlenebilir. Örgü, sade ve kırçıllı dokusu bulunan pamuklu şalların kıyafetlerinizde yapacağı etki de farklı olacaktır. Bu sebeple doğru kumaşı doğru kıyafetle seçerek en güzel görünüme sahip olabilirsiniz.

Rahat ve kolay şekil alan trend şal modelleri

Şal nasıl bağlanır?

Bir diğer önemli ve etkileyici durum ise, şal bağlama şekli. Keten elbise, gömlek elbise ve saten elbisenin farklı dokuları vardır. Bunlara göre, farklı şal bağlama şekilleri ile en uygun görünüme sahip olabilirsiniz.

Kombine veya elbise modeline göre şal nasıl yapılır, şal nasıl bağlanır ve şal bağlama yöntemleri gibi sorular hakkında düşünebilirsiniz. Şal bağlarken şunlara dikkat ederek doğru kombine ulaşabilirsiniz.

Rahat ve kolay şekil alan trend şal modelleri

Yaz aylarında ince kumaşlı şallar, kış aylarında ise kalın pamuklu şalları tercih edebilirsiniz. Kombininize uygun şal dokusunu seçtikten sonra saçınızı sıkı bir şekilde toplayın. Ardından bonenizi takın, şalın 200 cm'lik olan kısmını biraz katlayın (ikiye katlamayın enseniz açık kalır) ve katlı bölgeyi yüzünüze gelecek şekilde başınıza örtün. Yüzünüze göre ayarlayarak boyun kısmında iğnenizi takın. Şalınızın aşağı sarkan iki ucunu arkaya atarak kullanabilirsiniz. Daha sıkı olmasını isterseniz arkada bağlayabilirsiniz. Bunun için şalı ortalayarak kullanmanız önemlidir.

Ayrıca, şalınızın sarkacak olan bir ucunu daha kısa bırakarak, sadece uzun kısmını bir kere arkaya atıp kullanabilirsiniz. Önü sade elbisenizin üstünde kalan bu parça sade ve hoş bir görünüm elde etmenizi sağlar.

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