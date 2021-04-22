Ragıp Savaş kimdir? Müge Anlı'nın programına konuk olan ünlü oyuncu Ragıp Savaş'ın dizileri filmleri nelerdir?

Ragıp Savaş kimdir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan ünlü oyuncu Ragıp Savaş, son olarak Kuruluş Osman'da rol aldı. Peki, Ragıp Savaş dizileri filmleri nelerdir? Ragıp Savaş kaç yaşında? Ragıp Savaş nereli? sorularının detaylarını sizler için derledik.

Ünlü oyuncu Ragıp Savaş Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Ragıp Savaş kimdir?

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Ragıp Savaş (d. 24 Ekim 1966, İzmit), Türk tiyatrocusu ve dizi oyuncusu.

1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu'nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu'na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi'nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit'te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK'ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye'nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği "Demokrasi Gemisi"dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği "İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?" adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık görülmüştür.

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers'in Antigonesi'nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde birçok ödül almıştır.

Sanatçı aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne vekaleten atanmıştır, halen bu görevini sürdürmektedir.

2004 yılında sinema kariyerine "Neredesin Firuze" adlı filmle adım atmıştır. Özel televizyon kanallarında da çeşitli dizilerde rol almaktadır.

Ragıp Savaş'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

– Yağmurcu

– Yıldızların Altında (Müzikal)

– Bahar Noktası

– Ocak

– Sokak Kızı İrma

– Kuğular Şarkı Söylemez

– İnsan Denen Garip Hayvan

– Sofokles'in Antigonesi

– Matmazel Julie

– Üç Kuruşluk Opera

– Mahagony Şehrinin Var Oluşu, Yükselişi ve Yıkılışı (Müzikal)

– Barış

– Bir Geçmiş Zaman Eğlencesi

– İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?

– Demokrasi Gemisi

Ragıp Savaş'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Dündar) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Savcı Zeki) (TV Dizisi)

2016 – Ölene Kadar (Mehmet) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (TV Dizisi)

2012 – Hayatımın Rolü (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Ali) (Sinema Filmi)

2011 – Türkan (Çınar) (Sinema Filmi)

2011 – Tek Başımıza (Ufuk) (TV Dizisi)

2011 – 2012Canan (Mahir) (TV Dizisi)

2010 – Çınar Ağacı (Murat) (Sinema Filmi)

2010 – Kirli Beyaz (Deniz) (TV Dizisi)

2010 – Herkes mi Aldatır? (Hakan) (Sinema Filmi)

2009 – Canavarlar Yaratıklara Karşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008-2011 – Sen Harikasın (Cüneyt) (TV Dizisi)

2007-2008 – Kurtlar Vadisi Pusu (Fuat Tamer Tataroğlu) (TV Dizisi)

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali (Recep Yüzbaşı) (Sinema Filmi)

2006 – Polis (Komser Yılmaz) (Sinema Filmi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Orhan Gazi) (Sinema Filmi)

2004 – Zümrüt (Oğuz) (TV Dizisi)

2004 – Dişi Kuş (TV Dizisi)

2003 – Neredesin Firuze (Melih) (Sinema Filmi)

1997 – Yangın Ayşe (Yanık Ömer) (TV Dizisi) 1993 – S¸işeler (TV Dizisi)

1992 – Eda Hanım (TV Dizisi)