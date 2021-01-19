Radyo Nostalji frekansı kaç? Radyo Nostalji illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Nostalji radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo Nostalji frekans numarası kaçtır? Radyo Nostalji şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo Nostalji frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo Nostalji şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo Nostalji frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo Nostalji frekans numaraları!

RADYO NOSTALJİ HAKKINDA BİLGİLER

Radyo Nostalji, 2000 yılında İstanbul'da 107.4 frekansından yayına başlamıştı. Kanal o dönemde eski (özellikle de 80'lerden) yabancı pop ve rock şarkılarını yayınlıyordu. "Türkiye'nin ilk Oldies Müzik Radyosu" Sloganıyla yayın yapan radyo kanalı İstanbul'dan sonra Bursa'da 102.1 Frekansından yayına başladı, daha sonra Bursa Frekansı 93.8 olarak değiştirildi.

2007 yılında, kanalın sahip olduğu düşük dinlenme oranından dolayı, Erol Aksoy kanalı Nostalji Türk adı altında slow yerli pop şarkılarını yayınlayan bir kanala dönüştürdü.

2007 yılında yönetimi tekrar TMSF'ye geçen kanal 2009 yılında Doğuş Grubuna satıldı ve adı Radyo Voyage olarak değiştirildi. Halen İstanbul'da 107.4 Frekansından Radyo Voyage adıyla yayın yapmaktadır.

RADYO NOSTALJİ İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Radyo Nostalji fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

107.4 : İstanbul

93.8 : Bursa

Radyo Nostalji radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo Nostalji radyosunu açabilirsiniz.