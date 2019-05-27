QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı yaratıcı çocuklarla buluştu

Geleceğin aydınları 'Matematik Müzesi'ni keşfetti

İSTANBUL, (DHA) ? Çocuklara matematiğin eğlenceli yönünü göstermek ve derste öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimlemeleri için yola çıkan QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı bu yıl ikincisi düzenlenen Yaratıcı Çocuk Festivali'nde, her yaştan çocukla bir araya geldi.

Türkiye'nin yaratıcılık odaklı çocuk kültür ve sanat festivali, 25-26 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirildi. 'Oyun' temasıyla hayata geçirilen festivalde, çocuklar ve anne- babaları için birbirinden eğlenceli oyun atölye alanları, söyleşiler, gösteri ve konserlerden oluşan etkinlikler düzenlendi.

Festivali destekleyen QNB Finansbank'ın 'Minik Eller Büyük Hayaller' sosyal sorumluluk platformu kapsamında Tales Matematik Müzesi iş birliğiyle hayata geçen gezici TIR'ı içerisinde yer alan matematik modülleriyle çocuklarla buluştu.

Alandaki standı ziyaret eden çocuklar, Pascal üçgeni, top piramit, beşgen ayna, perspektif, onluk-yüzlük-binlik düzeneği, Mimar Sinan Köprüsü, Ames Odası ve da Vinci Köprüsü modüllerinde matematiğin eğlenceli dünyasını keşfetti.

'PROJELERLE 400 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞA ULAŞTIK'

Çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak felsefesiyle matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştirdiklerini söyleyen QNB Finansbank Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Zeynep Çakır, 2015 yılından beri tüm sosyal sorumluluk projelerimizi 'Minik Eller Büyük Hayaller' adlı 4-14 yaş arası çocuklara yönelik sosyal sorumluluk platformumuzda topladık. Bugüne kadar matematikten kodlamaya, yaratıcılıktan kültür sanata kadar birçok alanda onlarca projeyle 400 binin üzerinde çocuğa ulaştık? dedi.

'MATEMATİK SADECE RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL'

Çakır, '2018 yılında ise çok sevdiğimiz bir projeye imza attık. Aydın'da bulunan Tales Matematik Müzesi'nin sponsoru olduk. Bu müzenin içinde yer alan 84 modülden 34 tanesinin birebir aynılarını uygulayarak QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı ile Anadolu'da 30'un üzerinde şehirde 80 binin üzerinde çocuğumuzla bir araya geldik. Amacımız, matematiğin eğlenceli dünyasını çocuklarla buluşturmak. Çocuklarımıza matematiğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını göstermek. Bugün modüllerimizle iki gün boyunca Yaratıcı Çocuk Festivali'ndeyiz' diye konuştu.

AMES ODASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yüzüklerin Efendisi gibi filmlere konu olan Ames Odası da festival kapsamında katılımcıların deneyimlerine sunuldu. Odayı anlatan Çakır, 'Ames Odası açıların ve perspektiflerin doğru kullanılarak yakındaki cisimlerin daha büyük ve parlak uzaktakilerin ise daha küçük ve mat olarak algılanmasını sağladığımız bir bölüm. Bu oda birçok filme konu oldu. Katılımcılar bu odada o deneyimi bizzat yaşıyor. Çocuklar bu illüzyonu deneyimlediklerinde çok şaşırıyorlar. Bize çok detaylı ve güzel sorular soruyorlar. İlgiden dolayı çok memnunuz' dedi.

'FESTİVALİ ÇOK BEĞENDİM'

Stanttaki modüllerle oyunlar oynayan 8 yaşındaki Irmak Şahin, en sevdiği dersin matematik olduğunu söyledi. Şahin,'Sayıları toplamasını seviyorum. Festivali çok beğendim. Yaratıcılığımı kullanarak güzel şeyler yapıyorum. Zihnimde bir şey tasarlayarak onu gerçekleştiriyorum' ifadelerini kullandı.

Yusuf Emir Eren ise matematiği eğlenceli bulduğunu belirtti. Eren, stantta bulunan Legolarla oyun oynadığını ve eğlendiğini dile getirdi.

'MATEMATİK DERSİNDE EĞLENİYORUM'

9 yaşındaki Öykü Gümüşkaya da, festivale eğlenmek için geldiğini söyledi. Gümüşkaya, 'İlk defa geliyorum. Robotik kodlama yaptım, sonra matematik alanında vakit geçirdim. En sevdiğim ders matematik, Türkçe bana sıkıcı geliyor. Matematik dersinde çok eğleniyorum. Problem çözdüğümde doğru çıkınca çok seviniyorum, öğretmen bize hediyeler veriyor' dedi.

Hasan Alp Şeker ise, çok eğlendiğini belirtti. Şeker, 'Matematikle aram iyi, çarpma işlemlerini çok seviyorum. Robot yapmak istiyorum, büyüyünce mucit olmak istiyorum' diye konuştu.

'EV SEVDİĞİM OYUN SAKLAMBAÇ'

Farah Kılıçkanlı da, 1'inci sınıfı bitirdiğini ve ilk yılın çok güzel geçtiğini söyledi. Matematik, İngilizce ve müzik derslerini sevdiğini belirten Kılıçkanlı,'Festival çok güzel. Lego yaptım, yüz boyadık. Yaratıcılık, istediğin şeyleri yapmak demek. Kendim için oyuncak ev yapmak istiyorum. İçine girip oyuncaklarımla oynayacağım. Ev sevdiğim oyun saklambaç. Çünkü saklanınca hep ben kazanıyorum. Büyüyünce doktor olacağım, insanları iyileştirmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

Gezici TIR, 27-31 Mayıs tarihleri arasında Maltepe'de Hasan Şadoğlu Ortaokulu'nda olacak.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA