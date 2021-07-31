QLED ve OLED: Bu TV türleri arasındaki fark nedir?

Samsung QLED ve LG OLED televizyonlar yüzeyde benzer görünüyor, ancak altında yatan teknolojiler çok farklı.

2021'de üst düzey TV'ler yeni alıcılar için her zamanki gibi kafa karıştırıcı. Göz önünde bulundurulması gereken bir dizi yeni televizyon, bir dizi teknik özellik - 8K, HDR, Ultra HD 4K, 120Hz ve HDMI 2.1 - ve paralarınız için rekabet eden bir dizi tanıdık marka var. En büyüklerden ikisi, Samsung ve LG, en iyi TV'lerini tanımlamak için benzer kulağa sahip terimler kullanıyor, ancak Samsung'un QLED'i ve LG'nin OLED'i, gündüz ve gece kadar farklı.

Son birkaç yıldır, dünyanın en popüler TV üreticisi olan Samsung, TV'lerini "QLED" olarak markalaştırıyor. 2021 QLED serisi, 4K ve 8K çözünürlükte Neo QLED modelleri, The Frame art TV'lerle muazzam. Bu arada, LG'nin 2021 OLED TV'leri, nispeten uygun fiyatlı A1'den çılgınca pahalı 8K Z1'e kadar altı seriyi içeriyor Z1 derken şu poster gibi kıvrılan bir efsane modelden bahsediyoruz.

OLED ile QLED arasındaki savaş, Samsung ve LG'nin ötesine geçiyor. TCL de en iyi TV'lerini "QLED" olarak markalar ve LG'nin ötesindeki diğer markalar OLED TV'leri, yani Sony ve Vizio'yu satar.

Peki, hangisi daha iyi? Resim kalitesine ilişkin yan yana incelemelerimizde OLED, her seferinde QLED'i geride bırakıyor. En son örnek, en iyi 2021 LG OLED TV'yi (LG G1 serisi) en iyi 2021 Samsung QLED TV, QN90A serisiyle karşılaştırdığımızda geldi. Samsung, OLED görüntü kalitesine hiç olmadığı kadar yaklaştı, ancak LG OLED yine de kazandı. İşte nedenleri.

QLED ve OLED: TV teknolojilerinin kısa özeti

Hızlı bir karşılaştırmayla başlayalım.

OLED, "organik ışık yayan diyot" anlamına gelir.

QLED (Samsung'a göre) "kuantum nokta LED TV" anlamına gelir.

OLED, ana TV türü olan LCD'den temelde farklı bir teknolojidir.

QLED, LED LCD'nin bir varyasyonudur ve LCD "sandviçine" bir kuantum nokta filmi ekler.

OLED "yayıcıdır", yani pikseller kendi ışıklarını yayar.

QLED, LCD gibi, mevcut haliyle "geçicidir" ve bir LED arka ışığına dayanır.

QLED TV, yalnızca kuantum noktalarına sahip bir LCD TV'dir

Ana sonuç, QLED'in normal eski LCD'ye, benim (ve diğer çoğu uzmanın) kendisinden önceki plazma gibi belirgin bir şekilde farklı bir televizyon sınıfı olduğunu düşündüğüm OLED'den daha yakın olmasıdır.

Kuantum noktaları, ışık çarptığında kendi farklı renkli ışıklarını yayan mikroskobik moleküllerdir. QLED TV'lerde noktalar bir filmde bulunur ve onlara çarpan ışık bir LED arka ışığı ile sağlanır. Bu ışık daha sonra görüntüyü oluşturmak için sıvı kristal (LCD) katmanı da dahil olmak üzere TV'nin içindeki birkaç katmandan geçer. LED kaynağından gelen ışık, katmanlar aracılığıyla ekranın yüzeyine iletilir, bu yüzden "geçici" diyoruz.

Samsung, 2015'ten beri LCD TV'lerini güçlendirmek için kuantum noktaları kullanıyor ve QLED TV markasını 2017'de piyasaya sürdü. Samsung, bu kuantum noktalarının zaman içinde geliştiğini, örneğin renk ve ışık çıkışının iyileştiğini söylüyor. Ancak deneyimlerime göre, daha iyi kuantum noktalarının neden olduğu iyileştirmeler, diğer görüntü kalitesi faktörlerinin neden olduğu gelişmelerden çok daha az belirgindir (aşağıya bakın).

Diğer TV üreticileri de Vizio ve Hisense dahil olmak üzere LCD TV'lerde kuantum noktaları kullanır, ancak bu setlere QLED TV demezler.

OLED TV, LCD TV değildir.

LCD, düz panel TV'lerde baskın teknolojidir ve uzun süredir kullanılmaktadır. Özellikle daha büyük boyutlarda OLED'den daha ucuzdur ve çok sayıda panel üreticisi bunu üretebilir.

OLED farklıdır çünkü ışık üretmek için bir LED arka ışığı kullanmaz. Bunun yerine ışık, milyonlarca ayrı OLED alt pikseli tarafından üretilir. Görüntüyü oluşturan küçük noktalar olan piksellerin kendileri ışık yayar, bu nedenle buna "yayıcı" görüntüleme teknolojisi denir. Bu fark, bazıları LCD'yi (ve QLED'i) destekleyen, ancak çoğu OLED'den yararlanan her türlü görüntü kalitesi efektine yol açar.

Yukarıda bahsedilen ABD markalarının yanı sıra Panasonic, Philips, Grundig ve diğerleri Avrupa'da OLED TV satmaktadır. Ancak tüm kullanım panelleri LG Display tarafından üretilmiştir.

QLED ve OLED görüntü kalitesi karşılaştırması

İncelemelerime dayanarak, ikisi arasında yaptığım bazı genel karşılaştırmalar şunlar.

QLED TV görüntü kalitesi OLED'den daha fazla farklılık gösteriyor

Samsung ve TCL'nin her biri birden fazla QLED serisine sahiptir ve en pahalıları, ucuz olanlardan çok daha iyi performans gösterir. Bunun temel nedeni, QLED setlerinin görüntü kalitesindeki en büyük iyileştirmelerin kuantum noktalarıyla pek ilgisi olmamasıdır. Bunun yerine, mini LED arka ışıkların, daha iyi tam dizi yerel karartmanın, parlak vurguların ve daha iyi izleme açılarının sonucudur ve bu da, bu ekstralardan yoksun QLED (ve QLED olmayan) TV'lerden daha iyi performans göstermelerine yardımcı olur.

Bu arada, incelediğim her OLED TV çok benzer görüntü kalitesine sahip - testlerimde hepsi 10/10 görüntü kalitesi kazandı. Farklı OLED TV'ler arasında bazı farklılıklar vardır, ancak bunlar çeşitli QLED TV dizileri arasındaki farklar kadar önemli değildir.

OLED daha iyi kontrasta ve siyah seviyesine sahiptir

En önemli görüntü kalitesi faktörlerinden biri siyah seviyesidir ve yayıcı doğası, OLED TV'lerin kelimenin tam anlamıyla sonsuz kontrast için kullanılmayan pikselleri tamamen kapatabileceği anlamına gelir. En etkili tam dizi yerel karartmaya sahip en iyileri bile QLED/LCD TV'ler, ışığın biraz geçmesine izin vererek daha soluk, daha gri siyah seviyelerine ve parlak bölümlerin etrafında çiçek açmasına neden olur.

QLED daha parlak

En parlak QLED ve LCD TV'ler, herhangi bir OLED modelinden daha parlak olabilir; bu, aydınlık odalarda ve HDR içeriğiyle özel bir avantajdır. Ancak testlerimde, OLED TV'ler çoğu oda için hala yeterince parlak olabiliyor ve üstün kontrastları, test ettiğim herhangi bir QLED/LCD TV'den daha iyi bir genel HDR görüntüsü sunmalarına izin veriyor.

OLED daha iyi tekdüzeliğe ve görüş açılarına sahiptir

LCD tabanlı ekranlar ile ekranın farklı alanları her zaman diğerlerinden daha parlak görünebilir ve bazı içeriklerde arka ışık yapısı da görülebilir. En iyi LCD'ler bile doğrudan ekranın önündeki tatlı nokta dışındaki koltuklardan görüldüğünde soluyor, kontrastını kaybediyor ve renkleri soluyor. OLED TV'ler neredeyse tamamen tek tip ekranlara sahiptir ve en uç açılar dışında tüm açılardan aslına uygunluk sağlar.

Çözünürlük, renk, video işleme ve diğer görüntü kalitesi faktörleri temelde aynıdır.

Çoğu QLED ve OLED aynı çözünürlüğe ve 4K'ya sahiptir ve her ikisi de 8K çözünürlüğe ulaşabilir. Her iki teknolojinin de renk veya video işleme alanlarında büyük doğal avantajları yoktur. Daha fazla ayrıntı için OLED ve LCD'ye bakın.

QLED büyüyüp küçülebilir (ve daha ucuza)

LG 83 inçlik bir televizyonu 2021 yılının sonlarında satışa sunacak olsa da, bugün piyasada yalnızca beş boyutta OLED TV var.

OLED TV boyutları

48 inç

55 inç

65 inç

77 inç

88 inç

Bu arada, QLED TV'ler LCD olduğu için çok daha büyük boyutlarda üretilebilirler. QLED olmayan LCD TV'ler daha da küçülebilir.

QLED TV boyutları

32 inç

43 inç

50 inç

55 inç

58 inç

65 inç

75 inç

82 inç

85 inç

98 inç

QLED ve LCD'nin OLED'e göre büyük bir avantajı, tabiri caizse, 65 inç üzerindeki ana boyutların maliyetidir. Büyük televizyonlar pazarın en hızlı büyüyen segmentidir ve herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermezler. 77 inç OLED TV'lerin maliyeti 3.000 ABD Doları ve üstü, çoğu 75 inç QLED TV'den önemli ölçüde daha fazla ve daha büyük boyutlarda fark daha da büyük.

OLED yanması ne olacak?

Ekrandaki görüntünün kalıcı bir parçası - örneğin bir telefondaki veya kanal logosundaki gezinme düğmeleri, haber kaydı veya bir TV'deki puan tablosu - ekranda başka ne görünürse görünsün hayalet bir arka plan olarak kaldığında meydana gelir. Tüm OLED ekranlar yanabilir ve bildiğim her şeye göre, QLED dahil olmak üzere LCD ekranlardan daha hassastırlar.

Bununla birlikte, her şey düşünüldüğünde, yanma çoğu insan için bir sorun olmamalıdır. Gördüğümüz tüm kanıtlara göre, yanmaya genellikle kanal logosu gibi tek bir statik görüntü öğesinin çok uzun süre ekranda tekrar tekrar bırakılması neden olur. Show, Star veya Fox'u her gün birkaç saat ekranda tutarsanız ve örneğin yeterince başka program izlemiyorsanız bu bir sorundur. Ancak, kanalları değiştirdiğiniz sürece, asla yanma yaşamayacaksınız.

2021 ve sonrasında hangisi daha iyi, QLED mi OLED TV'ler mi?

Yukarıda bahsettiğim gibi, en iyi 2021 OLED'i en iyi 2021 QLED ile karşılaştırdığımda, OLED yine de kazandı - tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi.

Gelecek hakkında ne düşünüyorsun? Samsung aslında kendi başına bir OLED TV üzerinde çalışıyor (yine) ve temelde OLED olan "QD ekran" teknolojisini yaratmak için yeni tesislere 11,1 milyar dolar yatırım yapıyor. Söylentiler, ilk müşterilerin bir tane satın alabileceği 2022'yi gösteriyor.

Ayrı olarak ve yolun aşağısında Samsung, sıvı kristal katmanları dağıtan ve ışık kaynağı olarak kuantum noktalarını kullanan doğrudan görüşlü kuantum noktasını araştırıyor. Yayıcı QLED TV'ler, daha iyi güç verimliliği, daha iyi renk ve daha fazlasıyla OLED'in mutlak siyah seviyelerine ve "sonsuz" kontrast oranına uyma potansiyeline sahiptir. Bu oldukça heyecan verici, ancak yayıcı QLED TV'lerin satışa sunulacağını görmemiz birkaç yıl alacak. Umarım o zamana kadar yeni bir kısaltma düşünürler (EQLED'ler?).

Ve bir de MicroLED var. Bir kez daha Samsung'un öncülüğünde, süper zenginler için satışta olan başka bir yayıcı teknoloji. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi, piksel olarak milyonlarca ufacık LED kullanıyor. MicroLED, yanma tehlikesi olmadan OLED ile aynı mükemmel siyah seviyeleri potansiyeline sahiptir. Mevcut herhangi bir ekran teknolojisinden daha yüksek parlaklık, geniş gamlı mükemmel renk sunabilir ve LCD'nin görüntüleme açısı ve tekdüzelik sorunlarından etkilenmez. Ayrıca çok büyük. Kuantum noktalarını içermiyor, en azından henüz değil, ama pazara gelince neler olabileceğini kim bilebilir.

Ancak şimdilik, OLED, görüntü kalitesini QLED'e göre yönetiyor.

Kaynak: Tekmoloji