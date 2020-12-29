Putin aşı teklifinde bulundu, Erdoğan Bakanlığa talimat verdi: Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs aşısı kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı'na talimat verdiğini ve Türkiye ile Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısının Türkiye'de ortak üretilmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi kentinde bir araya geldi ve ikili 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti. Dışişleri Bakanları daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Lavrov'un konuşmasından satır başları;

"ABD'nin hukuksuz yaptırımlarına karşın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye ve Rusya, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi denetlemek için merkez kurdu. Yabancı askerlerin buraya gelmemesi iki ülkenin hemfikir olduğu bir konu. Libya'da tüm tarafların katılımıyla siyasi bir çözüm bulunmalı."

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Rusya ile işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İki ülke arasında güçlü işbirliğinin olduğu konular var. Ticareti daha da arttırmamız lazım. Domates ve diğer tarım ürünlerindeki tüm engelleri kaldırmamız lazım.

"BÖLGESEL KONULARDA İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Rus barış gücü şu an Dağlık Karabağ'da sahada. Türkiye-Rusya ortak merkez de kısa zamanda devreye girecek. Libya'da kalıcı bir çözüm herkesin yararınadır. İkili ilişkilerimizi geliştirirken, bölgesel konularda da iş birliğine devam edeceğiz.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Türkiye olarak kime yönelik olursa olsun her türlü yaptırım kararlarına karşıyız. ABD'nin yaptırım kararlarıyla geri adım atmayız. S-400 anlaşması CAATSA yasası çıkmadan çok daha önce imzalanmıştı.

RUS AŞISI TÜRKİYE İLE ORTAK ÜRETİLECEK

Rusya ile ortak aşı geliştirme konusunda bakanlıklarımız mutabakat zaptı imzaladı. Sayın Putin, Rus aşısı konusunda telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklifte bulununca, sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanlığına talimat verdi ve iki ülke bakanlıkları arasında anlaşma imzalandı. Bu iş birliğinin amacı sadece aşının tedariği değil, ortak üretimi de dahildir. Rusya'dan "Sputnik V" ile bazı bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi."