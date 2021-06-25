Pusula Gaziemir İzmir?İn Çernobil?İni Manşetine Taşıdı

Pusula Gaziemir İzmir'in Çernobil'ini manşetine taşıdıGaziemir Belediyesi, güncel konuların işlendiği Pusula Gaziemir isimli derginin ikinci sayısını yayımladı.

Pusula Gaziemir İzmir'in Çernobil'ini manşetine taşıdı

Gaziemir Belediyesi, güncel konuların işlendiği Pusula Gaziemir isimli derginin ikinci sayısını yayımladı. Aktüel, kültür ve sanat dergisi Pusula Gaziemir'in ikinci sayısında tarih, çevre, sağlık, kültür sanat gibi birçok alanda deneme ve araştırma yazıları yer alıyor.

Pusula Gaziemir'in ikinci sayısının kapağında, Gaziemir'in Emrez Mahallesi'nde toprağa gömülen ve normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan nükleer atıklar konusuna yer verildi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın nükleer atıkların kaldırılması için başlattığı duran adam eylemine de yer verilen dergide, nükleer konusu dünyadaki örnekleriyle birlikte enine boyuna işlendi. Derginin çevre sayfalarında iklim değişikliği ve kuraklık konusu na da yer verildi.

Tarihi olayların ele alındığı dergide mübadele konusu da yer alıyor. Prof. Dr. Hasan Mert, "Milli Mücadelede Seydiköy" başlıklı yazısı ile Hasan Tahsin Kocabaş, "Gaziemir'in farkı sevdasında" yazısıyla Gaziemir'in geçmişine ışık tutuyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Çiğdem Dirik de "Medyanın şiddete etkisi" başlıklı makalesiyle dergiye katkı koydu.

Dergide, oyuncu Levent Üzümcü röportajı ve sanatıyla Gaziemir'deki duvarları sanat eserine çeviren Gürel Gürel'in hikayesi de yer alıyor.

6 ayda bir yayımlanan Pusula Gaziemir dergisinin ikinci sayısına Gaziemir Belediyesinden ulaşılabilirken http://www. gaziemir. bel. tr/duyuru/651/gaziemir-pusula-dergisi-2-sayi-yayinda. html adresinden dergi dijital ortamda okunabilecek.

Pusula Gaziemir kültür sanata yön verecek

Gaziemir'in kültür sanat yaşantısına yön veren Pusula Gaziemir dergisinin ikinci sayısını okuyucuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İlçemizin kültür sanat hayatını zenginleştirmek için düzenlediğimiz etkinliklerin yanı sıra kültür yayınlarımızla da bu alanda yurttaşlarımızın yaşantılarına katkı koyacağız. Kültür yayınlarımızla daha çok insanın sanat etkinliklerine ulaşmasını sağlarken dergimizde yer verdiğimiz güncel konularla da insanların yeni bilgilere ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Dergimizin ikinci sayısının hazırlanmasında emek veren, yazılarıyla katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre