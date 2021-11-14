PURSAKLAR ALTYAPISINDA YENİ DÖNEM

30 YILLIK PASLI BORULAR DEĞİŞİYOR

ASKİ Genel Müdürlüğü, Pursaklar ilçesi Ayyıldız Mahallesi'ndeki yaklaşık 30 yıllık atık su ve yağmur suyu çilesine son veriyor. Bölgede yaşayan 30 binin üzerindeki vatandaşı etkileyecek olan çalışmalar kapsamında 2 bin 520 metre atık su, 600 metre de yağmur suyu hattı yenilenecek. Çalışma alanından çürüyen boruları çıkardıklarını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bunca yıldır vatandaşlarımız bu boruların içinden geçen suyu içmişler, bu suyu tüketmişler. Bunlar Başkent'e yakışmayan görüntülerdi ama artık vatandaşlarımız bu görüntüden kurtuluyor" dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde altyapı yatırımlarını hızlandırdı.

Vatandaşların taleplerini de dikkate alarak öncelikli altyapı projelerini hayata geçiren ASKİ Genel Müdürlüğü, Pursaklar'da da altyapı seferberliği başlattı.

PURSAKLAR AYYILDIZ MAHALLESİ'NDEN ÇÜRÜYEN BORULAR ÇIKARILDI

Pursaklar Ayyıldız Mahallesi'nde toplam 3 bin 120 metrelik atık su ve yağmur suyu hattının yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yer altında çürümüş ve paslı 30 yıllık boruların yenileriyle değiştirildiğini söyledi.

ASKİ'nin ilgili daire başkanları ve birim müdürleri ile çalışmalar hakkında bilgi alan Öztürk, Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz başta olmak üzere bölge muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

"30 BİN VATANDAŞIN YAŞADIĞI BÖLGEDE TÜM SIKINTILARI GİDERECEK BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Yenileme çalışmalarının bölgedeki yaklaşık 30 bin vatandaşı ilgilendirdiğini belirterek muhtarları bilgilendiren Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu borular yıllar içerisinde su içtiğiniz borular. Ne bu vanalar ne de borular artık görev yapamaz hale gelmiş. Burada tüm şikayetleri giderecek bir çalışma başlattık. Dolayısıyla Sağlık Caddesi ve diğer sokaklarda içme suyu hattını yeniliyoruz. İnşallah gücümüz yettiğince tüm bölgeyi yepyeni bir altyapıya kavuşturacağız. Bundan böyle umut ediyorum ki ne bir daha yağmur yağdığında ne de içme suyu anlamında artık bir sıkıntı yaşamayacaksınız. "

Altyapıdan asfalta kadar bölgede tüm çalışmaları kışa kadar bitirmeye çalışacaklarını ifade eden Öztürk, "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda merkezde nasıl altyapı sorununu çözeceksek, kırsalda da açıktan akan kanalizasyon kalmayacak. Biz görünen yerler kadar görünmeyen yerlere de gereken yatırımı yaparız, önemli olan sizin sıkıntılarınızı çözüme kavuşturmak. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için gece gündüz yoğun çalışıyoruz" dedi.

"YAP, KAZ, YENİDEN YAP DÖNEMİ BİTTİ"

"Artık planlamaları koordineli bir şekilde yapıyoruz" diyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kamu zararına neden olan, yapılıp yeniden kazılan çalışma dönemini sonlandırdıklarını vurgulayarak, "Bu kamu zararına neden olan en büyük nedenlerden biriydi. Başkanımız Mansur Yavaş'ın, 'Yeni asfalt kesinlikle kazılmayacak' diye talimatı var. Biz de bu konuda çok hassas davranıyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında 2 bin 520 metre atık su, 600 metre de yağmur suyu hattının döşeneceği Ayyıldız Mahallesi'nde 690 metre atık su imalatı ise tamamlanırken, bölgedeki mahalle muhtarları yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Mustafa Yılmaz (Pursaklar Ayyıldız Mahallesi Muhtarı): "30 yıldır bu mahallede yaşıyorum ve 2 dönemdir de muhtarım. 30 yıldır buraya tek bir çivi dahi çakılmadı. Mahallemizde çok büyük altyapı sıkıntıları vardı. Yerleşimden bu yana aynı altyapı vardı ve artık kaldırmıyordu. 30 yıl sonra mahallemize gelindi. Arı gibi çalışıyor ekipler. Buradan Mansur Yavaş başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. "

-Yavuz Balcı (Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı): "Mansur Başkanıma, ASKİ Genel Müdürüme ve tüm birim müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Son 3 senedir ASKİ ile ilgili çok büyük bir hizmet patlaması yaşıyoruz. İçme suyumuzu, altyapımızı çözdüler, bize de başkanımıza dua etmek düşer. 4-5 senedir içme suyunda sıkıntı vardı. Hobi bahçeleri açıldığı zaman üst kotlara su çıkmıyordu, her türlü hizmetimiz var artık. "

-İsmail Aşan (Yunus Emre Mahallesi Muhtarı ve Pursaklar Muhtarlar Derneği Başkanı): "3 dönemdir burada muhtarlık yapıyorum. 2 ay önce Mansur Başkanımız Pursaklar'a geldiğinde altyapıya verdiği önemden bahsetti. Çıkan boruları görüyorsunuz, biz bunların içinden geçen suları içiyorduk. O yüzden kendilerinden Allah razı olsun. Artık birim müdürüne ulaşmak için santrali aramıyoruz. Saat kaç olursa olsun sahur vakti bile müdürlerimizi arıyoruz cepten ve hemen geliyorlar. "

-Mustafa Onat (Pursaklar Merkez Mahallesi Muhtarı): "Çıkan boruları gördük hepimiz, yağmur giderleri ve içme suyu hatlarını gördük. Hepsinde problem vardı. Haftada 3-4 gün sular kesiliyordu. Gece vatandaşın evine bidonla su götürüyordum. Özellikle son 2 yıldır Pursaklar'a ASKİ'nin çok büyük hizmetleri var ancak yer altında olduğu için mahalleli görmüyor, biz de onlara anlatmaya çalışıyoruz. "

-Selahattin Kökyay (Pursaklar Sirkeli Yeşilova Mahalle Muhtarı): "Pursaklar'daki en geniş yüz ölçümüne sahip mahalleyiz. Çalışmalardan dolayı Mansur Başkanıma, Genel Müdürüme, daire başkanlarına ve ilgili müdürlere çok teşekkür ediyorum. Altyapı olduğu için vatandaş farkında değil. İnşallah bitince asfaltıyla, kaldırımıyla görünce vatandaşımız da anlayacaktır çalışmanın büyüklüğünü diye düşünüyorum. "

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