PurpleBixi'nin Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleştirdiği yayından geriye kalanlar!
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PurpleBixi'nin Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleştirdiği yayından geriye kalanlar!

PurpleBixi'nin Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleştirdiği yayından geriye kalanlar!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Twitch yayıncısı Bahadır "PurpleBixi" Telci dün akşam saat 20.00'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir yayın gerçekleştirdi. 30 Haziran'da Twitch platformu üzerinde gerçekleşen yayında neler konuşuldu? PurpleBixi, Ekrem İmamoğlu yayınını kaç kişi izledi? İşte detaylar!

Twitch'te 'PurpleBixi' kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bahadır Telci, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir Twitch yayını gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Purplebixi 'mewzu' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Beklenen oldu! 30 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Ekrem İmamoğlu ile yayındayız. Gençlerin sesini duyuracağız, her şey çok güzel olacak. Tekrardan Twitch'e hoş geldiniz başkanım" dedi.

PurpleBixi'nin Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleştirdiği yayından geriye kalanlar!

Son dönemde siyasi liderlerin Twitch dünyasında gençlerle buluşması, hepimizin dikkatini çekmiştir. Siyasi isimlerin geçmiş zamanlarda sosyal medyada pek aktif görülmediği bu atılımın başlangıcını, geçtiğimiz aylarda Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun Twitch yayınına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş gerçekleştirmişti.

Bunun ardından Ahmet "Jahrein" Sonuç'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve daha sonrasında DEVA Partisi kurucusu Ali Babacan ile yaptığı yayınlar büyük ilgi görmüştü. Siyasi isimlerin gençlerin sorularına cevap vermek ve sorunlarını dinlemek için katıldığı yayınlar sempati kazanmalarına yol açtı. Twitch dünyasının popüler yayıncıları ise yaptıkları bu yayımlarla çok daha büyük takipçi kitlesine ulaşmayı başardı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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