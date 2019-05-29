Pucca kimdir? Burry kimdir? Uyuşturucu özendirme suçundan mahkemelik oldular!

Sosyal medyada 'Pucca' takma ismini kullanan Pınar Karagöz ve 'Burry Soprano' lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme' suçundan mahkemeye çıktı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu, avukatları eşliğinde katıldı. Pucca ve Burry suçlamaları reddetti. Peki Pucca ve Burry kimdir?

UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRMEKTEN YARGILANIYORLAR

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Karagöz, yazar olduğunu ve aylık 10 bin lira gelir kazandığını söyledi. Sanık Karagöz savunmasında, üzerine atılan suçlamayı reddetti. Pınar Karagöz (takma adıyla Pucca), "Paylaşımları, kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Sosyal medyada paylaştığım 'Bir uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin?' şeklindeki paylaşımı, anlamsız ve moda olduğu için bu şekilde yaptım. 'Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor' derken Narkoz isimli diziden bahsediyordum" dedi.

Sanık Karagöz'ün avukatı, müvekkilinin suç işleme kastı olmadığını söyleyerek bu tür paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Sanık Burak Aydoğduoğlu da atılan suçlamayı reddetti.Burak Aydoğduoğlu(nam-ı değer Burry), "11 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Mary Jane isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacım yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim. Şarkıda bahsedilen Mary Jane, Örümcek Adam filmindeki Mary Jane'dir. Sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini talep ediyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" diye belirtti.

Sanık Aydoğduoğlu'nun avukatı, müvekkilinin uyuşturucuyu teşvik etmek gibi bir amacı olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini istediğini söyledi.

Mahkeme, sanık Burak Aydoğduoğlu için benzer eylem nedeniyle kovuşturması devam eden İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasının istenilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkındaki son beyanlarını yazılı olarak sunmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırdı ve duruşmayı erteledi.

PUCCA KİMDİR?

Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık'tır. Pucca, 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka'da doğdu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca, üniversiteyi Ankara'da okudu. Önce radyo televizyon sinema, ardından da gazetecilik bölümü okuyarak iki üniversite bitirdi.

Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Pucca, Elele dergisinde de yazıyor. 2007 yılından beri internet bloğunda günlük tutuyor. 2010 yılında Dizüstü Edebiyat tarafından günlükleri kitap haline çevrildi.

KİTAPLARI

Küçük Aptalın Büyük Dünyası

Ve Geri Kalan Her şey

Allah Beni Böyle Yaratmış

Ay Hadi İnşallah

Şimdi Biz Neyiz?

Küçük Aptalın Büyük Dünyası adlı kitabı film oldu. "Hadi İnşallah" isimli sinema filmin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı'nın yaptı. Pucca'yı Büşra Pekin, Pucca'nın sevgilisi Pekmez'i ise Murat Boz canlandırdı.

BURRY SOPRANO KİMDİR?

Burry Soprano 1997 yılının 31 Mayıs tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğdu. Küçük yaşlarda hip-hop kültürüyle tanışan genç müzisyen, ritmik ve melodik yeteneklerinin fark edilmesiyle kısa sürede kendini mikrofon başında buldu. 2016 yılından beri Türkiye'nin öncü hip-hop oluşumlarından biri olan 832. Yanyol bünyesinde faaliyet gösteren Soprano'nun, 2018 yılında merkez binası 832. Yanyol'da bulunan M.O.B Entertainment ile anlaşma imzalaması bekleniyor.

MARRY JANE ŞARKISI SÖZLERİ

Sosyal medyada birçok kişi tarafından izlenilen Mary Jane adlı şarkının uyuşturucuyu övdüğü iddia edildi. Mary Jane şarkısının sözlerinin bir bölümü ise şöyle;

"Çek bi' duman bana dön bunu

Her tadan aklını kaybedecek

Harmanım içmedim 10 gündür

Bu durum beni mahvedecek

Senin her türün ayrı bir zevk

Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane..."