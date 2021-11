PUBG New State çıkış yaptı! PUBG New State nasıl indirilir?

Geçtiğimiz aylarda Krafton'un duyurduğu Mobile PUBG oyunu PUBG New State iOS ve Android cihazlarda indirilmeye açıldı.

PUBG: New State, Krafton oyun şirketi tarafından yayımlanan ve geliştirilen, PlayerUnknown's Battlegrounds serisinden devam edecek olan Battle Royale tarzı oyunudur. New State, yeni durum anlamına gelmektedir.

PUBG: New State, PUBG Corporation'un arkasındaki şirket, PUBG Studio tarafından geliştirilen mobil platformdaki ilk ve bağımsız olan oyunudur.

Oyun 2051 yılında geçmektedir. Oyunu oynayacak olan oyuncular bu oyunla birlikte yeni oluşturulan TROI adlı haritada oynayacaklardır. Oyunun, birtakım cihazlarda rakiplerine göre üst düzey grafikler içereceği iddia ediliyor.

PUBG NEW STATE NASIL İNDİRİLİR?

PUBG New State'i mobil cihazlarınıza indirebilmek için iOS cihazlarınızın iOS 13.0 veya üstü bir sürümü Android cihazlarda ise 6.0 android sürümü gerekmektedir. 1.5 GB yükleme boyutu olan PUBG New State, ilk günden 500 binden fazla oyuncu indirdi. PUBG New State'i mobil cihazlarınıza App Store ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

PUBG New State'i Android cihazınıza yüklemek için buraya tıklayınız.

PUBG New State'i iOS cihazınıza yüklemek için buraya tıklayınız.

PUBG: NEW STATE'te 100 oyuncu, sadece taraf kalana dek çeşitli silahlar ve stratejilerle dövüşecek. Daralan savaş alanında ekipmanlar, araçlar ve kullanılabilirleri gereken şekilde kullanarak "ayakta kalan son kişi" ol.

PUBG New State'in desteklediği diller arasında Türkçe de yer alıyor.

PUBG NEW STATE UC FİYATLARI! PUBG NEW STATE UC SATIN AL

NC 300 - ₺10,99

NC 1500 + 80 - ₺54,99

NC 3600 + 250 - ₺139,99

NC 15000 + 1800 - ₺599,99

NC 9300 + 930 - ₺349,99

NC 30000 + 5000 - ₺1.199,99

NC Bonus Package -₺1.199,99

Crate Ticket Package -₺1.199,99

Chicken Medal Bonus Package - ₺109,99





