PUBG: Battlegrounds, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu, ancak 12 Ocak itibariyle PUBG'ye ücretsiz bir şekilde erişecek oyuncuların hesapları bazı özellikler ile sınırlı olacak. PUBG: Battlegrounds'ın tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için BATTLEGROUND Plus hesabı almanız gerekecektir.

PUBG BATTLEGROUNDS NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

PUBG: Battlegrounds oynaması ücretsize geçiş, 12 Ocak 2022' deki Ana Sunucu Bakımı'nın sonunda gerçekleşecek. Bu, PUBG: Battlegrounds'ın mevcut olduğu tüm platformlar için geçerli olacaktır. Tüm platformlarda PUBG: Battlegrounds güncellenecektir ve mevcut oyunculara ödüller verilecektir bu nedenle bakım süresi normalden daha uzun sürecektir.

PUBG BATTLEGROUNDS SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

TSİ: 10 Ocak 2022, 21:00 - 12 Ocak 2022'deki bakımın sonuna dek sürecek.

BATTLEGROUND PLUS

PUBG: Battlegrounds'a para verip oyunun ücretsiz olmasına üzülmeyin, çünkü CS:GO'daki gibi prime hesap mantığı ile işleyecek. Daha önceden PUBG: Battlegrounds'ı satın alan kullanıcıların hesapları otomatik olarak Battleground Plus hesabına geçiş yapacaktır. Ücretsiz olduktan sonra da Battlegrounds Plus özelliğini satın alarak PUBG Battlegrounds'a tam erişim sağlayabilirsiniz.

BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.

BATTLEGROUND PLUS ÖZELLİKLERİ

Battleground Plus'a sahip hesaplar aşağıdakilere otomatik olarak erişim sağlayacaktır.

Survival Mastery XP +%100 artırma

Kariyer – Madalya sekmesi

Dereceli Mod

Özel eşleşme sunucuları

BATTLEGROUNDS Plus ayrıca şu eşyaları içerecek:

Kaptanın Kamuflaj Şapkası

Kaptanın Kamuflaj Maskesi

Kaptanın Kamuflaj Eldivenleri

Bonus 1300 G-COIN

MEVCUT OYUNCULARA EK ÖDÜLLER VERİLECEK

PUBG: Battlegrounds ücretsiz olmadan önce oyunu satın alan oyunculara bu zamanki desteklerinden ötürü ücretsiz olarak Battleground Plus hesap yükseltmesi ve çeşitli ödüller içeren PUBG ÖZEL HATIRA PAKETİ'ne otomatik olarak sahip olacaklar.

Ödüller:

PUBG - ÖZEL HATIRA PAKETİ

BATTLEGROUNDS Plus

Kostüm kozmetik seti

Savaş Görmüş Miras Korse

Savaş Görmüş Miras Ceket

Savaş Görmüş Miras Eldiven

Savaş Görmüş Miras Pantolon

Savaş Görmüş Miras Bot

Köstek ve Cıvata Mirası - Tava

İsimlik - Savaş Görmüş Miras

STEAM

Oynaması ücretsiz geçişten önce oyunu bir kullanma kodu aracılığıyla satın alan veya satın alan oyuncular

TSİ: 11 Ocak 2022, 09:00

XBOX/STADIA

Oynaması ücretsiz geçiş öncesinde oyunu satın aldıktan sonra oyun içi takma adı oluşturan ve ayarlayan oyuncular

TSİ: 11 Ocak 2022, 09:00

PLAYSTATION

PUBG: BATTLEGROUNDS'u satın almış olan oyuncular PUBG – SPECIAL FREE TO PLAY TRANSITION PACK'i oyun içi Mağazadan ücretsiz olarak satın alabilir:

13 Aralık 2021, 10:00 - 10 Ocak 2022, 23:00

Battleground Plus: Oynaması ücretsiz geçiş sonrasında ilk girişinizde hesabınıza otomatik olarak verilecektir. Diğer ödüller, oynaması ücretsiz geçiş sonrasındaki ilk girişinizde otomatik olarak hesap envanterinize eklenecektir.

PUBG BATTLEGROUNDS OYNAMASI ÜCRETSİZ FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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