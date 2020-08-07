PTT çalışma saatleri | PTT kargo çalışma saatleri ne zaman? PTT sabah kaçta açılır, akşam kaça kadar açık?
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PTT çalışma saatleri | PTT kargo çalışma saatleri ne zaman? PTT sabah kaçta açılır, akşam kaça kadar açık?

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) çalışma saatleri çok merak ediliyor. Çünkü insanlar bu çalışma saatleri aralığında PTT'ye gitmek istiyorlar. Boş yere erkenden veya geç gidip kapalı olduğunu görmek istemiyorlar. Peki PTT çalışma saatleri ne zaman, PTT kargo saatleri, PTT sabah kaçta açılıyor akşam kaçta kapanıyor?

PTT çalışma saatleri | PTT kargo çalışma saatleri ne zaman? PTT sabah kaçta açılır, akşam kaça kadar açık?
07.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:54

PTT, Türkiye'nin en iyi kargo firmalarından birisidir. Hemen hemen her il ve ilçede PTT kargo şubesine rastlamak mümkündür. Genellikle PTT şubelerinde sıra olmaktadır. Bu yüzden en uygun saatte gitmek gerekir. Peki PTT kargo çalışma saatleri nedir? PTT ne zaman açılır, ne zaman kapanır? PTT çalışma saatleri sizlerle...

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 08:30 - 17:30 (12:30-13:30 1 saatlik öğle arası var)

SALI : 08:30 - 17:30 (12:30-13:30 1 saatlik öğle arası var)

ÇARŞAMBA : 08:30 - 17:30 (12:30-13:30 1 saatlik öğle arası var)

PERŞEMBE : 08:30 - 17:30 (12:30-13:30 1 saatlik öğle arası var)

CUMA : 08:30 - 17:30 (12:30-13:30 1 saatlik öğle arası var)

CUMARTESİ : 08:30 - 13:30 (Sadece belirli bölgedeki PTT'ler açık)

PAZAR :Kapalıdır!

PTT'nin gün gün çalışma saatleri bu şekildedir. Yukarıda da gördüğünüz gibi PTT şubeleri, PTT kargo şubeleri sabah 8:30'da açılır ve 17:30'da kapanır. Ayrıca 12:30 ve 13:30 arasında 1 saatlik öğle molası vardır. Bu öğle molasında ise PTT kargo şubeleri kapalıdır. Yani sabah 8:30'da açılan PTT öğlen 12:30'a kadar çalışır. Sonrasında 13:30'da tekrar açılan PTT kargo şubeleri akşam 17:30'a kadar hizmet vermektedir. Türkiye'nin tüm şubelerinde bu çalışma saatleri sabittir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NE ZAMAN?

PTT kargo sabah kaçta açılır : 08:30

PTT kargo akşam kaçta kapanır : 17:30

PTT kargo öğlen molası ne zaman : 12:30 - 13:30 arasında 1 saat

PTT kargo şubeleri Türkiye'nin her yerinde hafta içi sabah 08:30 'da açılır ve akşam 17:30 'da kapanır. Öğlen molası ise 12:30-13:30 arasında 1 saattir. Yani PTT toplamda gün içerisinde 8 saat açıktır.

Bu çalışma saati hafta içi için geçerlidir. Hafta sonu pazar günü tüm PTT şubeleri kapalıdır. Fakat cumartesi günleri belli başlı bölgelerdeki PTT kargo şubeleri 08:30'dan 13:30'a kadar çalışmaktadır. Yani cumartesi günü yarım gün çalışma vardır.

PTT SABAH KAÇTA AÇILIYOR?

PTT kargo şubeleri sabah saat 08:30'da açılmaktadır. Eğer sırada beklemek istemiyorsanız sabah 8 gibi şubeye gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü özellikle maaş günleri sabah erken saatlerde kuyruklar oluşabiliyor. Aynı kuyruk öğlen molasından sonra da oluşabilmektedir.

PTT AKŞAM KAÇTA KAPANIYOR?

PTT kargo şubeleri akşam saat 17:30'da kapanmaktadır. 17:30'dan sonra müşteri kabul etmeyen PTT şubelerinde işlem yapmak için en geç 17:20 gibi şubede olmanızı tavsiye ederiz. Çünkü son dakikalar sistemde kapanmalar olabiliyor. İşinizi geçe bırakayın diyebiliriz.

Ayrıca PTT şubeleri kapalı kalsa bile PTTMATİK yani ATM'ler 7-24 açık durmaktadır. Eğer para çekme ve para yatırma gibi işlemleriniz olacaksa PTT ATM'lerinden her zaman işlem yapabilirsiniz.

PTT KARGO CUMARTESİ GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK?

PTT kargo şubeleri normalde hafta sonu kapalıdır. Fakat cumartesi günü yarım gün çalışmaktadır. Yani yarım gün açıktır. PTT şubeleri bazı yerlerde cumartesi günü 08:30 - 13:30 arasında çalışmaktadır. Kısacası PTT şubeleri cumartesi günleri saat 13:30'a kadar açıktır.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT şubeleri hafta sonu pazar günü her yerde kapalıdır. Cumartesi günü ise değişkenlik göstermektedir. Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi de kapalıdır. Ama işlek caddelerde bulunan yerlerden bazıları öğlene kadar çalışıyor. PTT kargoları cumartesi günü 08:30 - 13:30 arasında açıktır. PTT, cumartesi günleri diğer kargo firmalarındaki gibi yarım gün çalışmaktadır.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

PTT'nin müşteri temsilcisi numarası "444 1 788" numarasıdır. Bu numarayı ücretsiz şekilde arayabilir ve PTT ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz.

PTT KARGO ÖĞLEN MOLASI AÇIK MI?

PTT kargo şubelerinin öğlen arası 12:30 - 13:30 saatleri arasında 1 saattir. Bu saatler arasında kapalıdır. Yani bu saatlerde şubeye giderseniz genelde kapalı olduğunu görürsünüz. Şube açık bile olsa içeride işlem yapan kimseyi göremezsiniz. Bu yüzden öğlen arasında PTT kargoya gitmenize gerek yoktur çünkü herhangi bir işlem yapamazsınız.

PTT KARGO HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya kısaltmasıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 senesinde Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. Türkiye'nin en iyi kargo firmalarından birisidir. Aynı zamanda banka, posta, telefon vb. çeşitli hizmetleri de vardır. Ek olarak PTT'nin devlete ait bütünm hisseleri, 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

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