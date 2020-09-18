Psikolojik harekat ve algı operasyonlarına karşı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu
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Psikolojik harekat ve algı operasyonlarına karşı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla İletişim Başkanlığı'nın altında Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu. Bu yeni kurum, Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekât ve algı operasyonlarına karşı faaliyet gösterecek.

Psikolojik harekat ve algı operasyonlarına karşı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu
18.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:24

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararnameye göre İletişim Başkanlığı'na bağlı olarak Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu. Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı görevleri arasında sayıldı.

KRİZ YÖNETİMİNİ DE YAPACAK

Başkanlık ayrıca, kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde devletin belirlediği hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde de bulunacak.

RESMİ GAZETE'DE BAŞKANLIĞIN TÜM GÖREVLERİ ŞU MADDELERLE YER ALDI

Psikolojik harekat ve algı operasyonlarına karşı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu

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