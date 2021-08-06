PSG Messi ile anlaştı mı? Lionel Messi PSG ile anlaştı mı? Messi PSG'de mi?

Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılında sona eren ve La Liga ekibinin finansal sıkıntılardan dolayı yeni sözleşme imzalayamayacağını açıkladığı Messi ile PSG ile anlaştığı yönünde araştırma yapılmakta. Daha önce Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos ile sözleşme imzalayan PSG, Messi transfer görüşmesi ne durumda? PSG Messi ile anlaştı mı? Lionel Messi PSG ile anlaştı mı? Messi PSG'de mi?

Barcelona'da bir devir sona erdi. Bir dönem Cristiano Ronaldo ile girdiği rekabet ile La Liga'ya damga vuran ve altı kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi'nin Barcelona kariyeri sona erdi. Sözleşmesini finansal nedenlerden dolayı uzatamayacağı ve ayrılacağı şeklindeki dedikoduları cevaplayan La Liga'nın güçlü ekibi Barcelona, ayrılık haberini resmi Twitter hesabından duyuruldu. Bu haberin üzerine daha önce Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos ile sözleşme imzalayan Paris Saint Germain'in, Dünya yıldızı Messi'nin transferi için de devreye girdiği ve büyük oranda anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar..

PSG MESSİ İLE ANLAŞTI MI?

Messi'nin ayrılığı spor dünyasında şok etkisi yaratırken, bir başka şaşırtıcı iddiada PSG ile anlaştığı yönünde ortaya atıldı.

Fanatik'in Fransız gazeteci Mohamed Bouhafsi'den aktardığı habere göre; Fransız devi PSG'nin Arjantinli süperstar ile görüşmelere başladı. Bouhafsi, iki taraf arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ve PSG'nin transferi sağlayacak çözüm adına oldukça dikkatli davrandığını vurguladı.

MESSİ KİMDİR?

Lionel Andrés Leo Messi Cuccittini24 Haziran 1987 yılında, Rosario'da dünyaya gelen, Arjantinli millî futbolcudur.

Hâlen aktif futbolcular arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmektedir. Henüz 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştır. Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi halefi olarak göstermektedir.

Lionel Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 2000 yılında ailesi, Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu. 2005-06 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-07 sezonunda ise El Clásico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak verimli bir performans sergiledi. Messi, 2008-09 sezonunda kariyerindeki en iyi sezonlarından birini yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve altı kupa birden kazandı. 2009-10 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 2010-11 sezonunda ise bu rekoru 53 golle kırdı.

Messi, kariyeri boyunca on La Liga şampiyonluğu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve iki final maçında gol atmayı başardı. Final maçında attığı gollerin tümü Manchester United'a karşı idi. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atarak Gerd Müller ve Jean-Pierre Papin'in ardından üst üste 3 kez gol kralı olan üçüncü futbolcu oldu. 7 Mart 2012 tarihinde Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş mücadelesinde, Bayer 04 Leverkusen'e karşı 5 gol birden atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını kazandı. Çeyrek final rövanş maçında da Milan'a karşı iki gol atarak José Altafini'nin Şampiyonlar Ligi'nde (Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da dâhil olmak üzere) bir sezonda attığı 14 gollük rekoru da egale etmiş oldu ve Şampiyonlar Ligi adıyla ise 2002-03 sezonunda 12 gol atan Ruud van Nistelrooy'un da rekorunu kırdı. Messi, o sezon turnuvayı 14 golle gol kralı olarak tamamladı ve bu turnuvada üst üste dört kez gol kralı olmayı başaran tek futbolcu oldu. 2011-12 sezonunda tüm turnuvalar dâhil olmak üzere 73 gol attı ve dünya rekorunu da kırmış oldu. Aynı sezon La Liga'da 50 gol atarak önceki sezon ligde Cristiano Ronaldo'nun attığı 40 golün de rekorunu kırmış oldu.

Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda final maçı da dâhil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin millî futbol takımında forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası'na katıldı ve 2007 yılında Copa América'da ikincilik yaşadı. Ardından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin Olimpiyat Takımı'yla altın madalya kazandı. Arjantin 2010 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenirken Messi turnuvayı 3 asistle tamamladı. Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2011 Copa América'da da mücadele etse de Arjantin, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 9 Aralık 2012 tarihinde, Gerd Müller'in bir takvim yılı içerisinde atmış olduğu 84 gollük rekoru egale etti. Arjantin millî takımı ile en çok gol atan futbolcu unvanına sahiptir.