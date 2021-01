PS Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları belli oldu: 2019'un ödüllü oyunu Control Ultimate Edition ücretsiz olacak!

PS Plus abonelerine özel oyunlar her ay güncellenerek oyuncularla ücretsiz bir şekilde buluşuyor. Şubat ayında da PlayStation Plus ile üç farklı yapıma ücretsiz olarak sahip olabilmeniz için sayılı günler kaldı. PS Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları neler? PS5 ve PS4 ücretsiz oyunları

PlayStation Plus yine çok sevilen üçün oyun ile karşınızda! Şubat ayında sunulacak olan oyunlar, konuları bakımından da büyük ilgi topluyor. PlayStation Plus Şubat 2021 oyunları arasında geçen ay olduğu gibi PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanan oyunculara yönelik oyunlar var.

PS PLUS ŞUBAT 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI

PS Plus ile bu ayda da ücretsiz üç oyuna sahip olabileceksiniz. Bu yapımlardan ilki, Control: Ultimate Edition olacak. 2019 yılında ödüller toplayan oyun, PS Plus abonesi PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcıları tarafından şubat ayında oynanabilecek. Yapımlardan ikincisi ise Destruction All-Stars olacak ve bu oyun sadece PlayStation 5 oyuncuları tarafından oynanabilecek.

PLAYSTATION PLUS ŞUBAT 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI İÇİN TARİH BELLİ

PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunlarının sonuncusu ise Concrete Genie olacak. Concrete Genie ve diğer iki oyun 2 Şubat itibarıyla PS Plus aboneleri tarafından ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Unutmadan söyleyelim; 2 Şubat'a kadar PS Plus Ocak 2021 oyunları Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater gibi oyunları ücretsiz olarak indirmeye devam edebilirsiniz.

Destruction AllStars (PlayStation 5 ve PlayStation 4)

Control Ultimate Edition (PlayStation 5 ve PlayStation 4)

Concrete Genie (Sadece PlayStation 4)

CONTROL ULTIMATE EDITION KONUSU

Yozlaşmış bir varlık, Federal Kontrol Bürosu'nu işgal etti… Onu durdurma gücüne sadece siz sahipsiniz. Derin ve öngörülemeyen ortamlarda uğursuz bir düşmanı yok etmek için destansı bir savaşta dünya artık silahınız. Sınırlama başarısız oldu, insanlık tehlikede. Kontrolü yeniden kazanacak mısın?

80'den fazla ödül kazanan Control, sizi koltuğunuzun ucunda tutacak görsel açıdan çarpıcı bir üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunudur. Açık uçlu ortamları, ünlü geliştirici Remedy Entertainment'ın imza niteliğindeki dünya yapımı ve hikaye anlatımıyla harmanlayan Control, kapsamlı ve son derece tatmin edici bir oyun deneyimi sunuyor.

CONCRETE GENIE KONUSU

Tasarımlarına can veren büyülü bir boya fırçası bulduktan sonra Ash, şehrini karanlıktan kurtarmak için destansı bir maceraya atılıyor.

Kasabanıza resimlerinizle hayat verirken, hayal gücünüzün Denska'nın sokaklarında ve çatılarında serbest kalmasına izin verin.

• Bulmacaları çözmek için şahane sanat eserleri ortaya çıkarın.

• Tasarladığınız capcanlı yaratıklarla arkadaş olun, onlar size yardım etmek için var.

Dualshock desteği gerekir.*

DESTRUCTION ALLSTARS KONUSU

Yıldızlar ve araçlar çarpışıyor.

Tehlikeli yarışçıların en gözde spor etkinliği olan ve dünya çapında fenomene dönüşen Destruction AllStars'ta arenaya hükmet!

Zamanlama, taktik ve yeteneğinle yoğun, araç tabanlı dövüş sisteminde ustalaşarak dünyanın dört bir yanındaki arenalarda devasa hasarlara, yıkıma ve kargaşaya yol aç.

İstersen direksiyon başına geçip ortalığı birbirine kat, istersen araçtan inip saldırılardan kaçındığın, araçları kaçırdığın, yetenekler kullanarak araçları sabote ettiğin nefes kesici bir parkur aksiyonuna atıl.

Yeterince kaos yaratarak AllStar'larının özel yeteneklerle dolu eşsiz kahraman araçlarını güçlendir.

16 ünlü AllStar'dan meydana gelen Destruction ekibi, eğlence ve yıkım için yarışmayı heyecanla bekliyor. Kemerini tak ve aksiyonun su gibi aktığı, yoğun, bomba gibi ve öngörülemez yarışmalara katılıp Küresel Destruction Federasyonu Şampiyonu olmak için savaş.

Şimdi koşup, çarpıp ezme zamanı. Arenada görüşmek üzere.