Protestolar Hayatı Durdurdu: Melania Trump Otelinde Mahsur Kaldı

Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden G20 Liderler Zirvesi'ni protesto eden eylemciler ülkede adeta hayatı durdurdu. Yoğun protestolar nedeniyle otelinde mahsur kalan ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, kentin tarihi limanında düzenlenecek olan tura katılamadı



G20 Zirvesi devam ederken zirve karşıtı gösteriler liderlerin gecikmesine, katılacakları programları iptal etmelerine sebep oldu. Polis, Fransa, Hollanda ve İsviçre'den Hamburg'a gelen protestocuları gözaltına alınırken, bölgeye tren ve uçakla gelmeye çalışan bazı yabancı göstericiler de geri gönderildi.



Polis şefi Ralf Martin Meyer, zirvenin yapıldığı alanın etrafındaki sıkı güvenlik önlemlerinin protestocuların tüm şehrin sokaklarına yayılmasına sebep olduğunu, bu yüzden takviye polis birliklerini bölgeye sevkini istediklerini bildirdi. Halihazırda Hamburg'da bulunan 15 bin polise yardımcı olmak için daha fazla polis takviyesi gönderildiği bildirildi.



Almanya Finans Bakanı Wolfgang Schaeuble ise, güvenlik nedeniyle Hamburg şehir merkezindeki programını iptal etti.



MELANİA TRUMP OTELDE MAHSUR KALDI



Yoğun protestolar nedeniyle otelinde mahsur kalan ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kentin tarihi limanında düzenlenecek olan tura katılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, yol güzergahındaki vincin üzerine çıkan bir şahıs yüzünden toplantısına gecikti.



Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote, protestocuların Hamburg'da yaşanan arbedede 160 polisi yaraladığını, araçları, barikatları ve çöp kutularını kundakladığını belirtti. Çıkan olaylarda 61 göstericinin hafif, 6'sının ağır şekilde yaralandığı 171 göstericinin ise göz altına alındığı belirtildi.



Öte yandan liderlerin zirve kapsamında düzenlenen "Ortaklar" programı yine protestocular yüzünden ertelendi.



(Erdal Altuntaş/İHA)