Prostat kanseri hasta, Şırnak'ta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
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Prostat kanseri hasta, Şırnak'ta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

15.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:55
Prostat kanseri hasta, Şırnak'ta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak Devlet Hastanesinde prostat kanseri teşhisi konulan 67 yaşındaki Hacı Ölmez, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Şırnak Devlet Hastanesinde prostat kanseri teşhisi konulan 67 yaşındaki Hacı Ölmez, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Uludere ilçesi Andaç köyünde yaşayan Ölmez, 10 gün önce idrar yolları şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Ölmez'in prostat kanseri olduğu belirlendi.

Ölmez, 3 gün önce üroloji uzmanları İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Hastanın, son tetkiklerin ardından taburcu olması planlanıyor.

Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, prostat ameliyatlarının her cerrahi merkezinde yapılamadığını, daha çok araştırma veya üniversite hastanelerinde gerçekleşen zor bir operasyon olduğunu söyledi.

Şırnak'ta ilk defa ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başıbüyük, "Hastamız yarın yapılacak patoloji sonucuna göre taburcu edilecek. Hastanemizde bundan sonra hastalarımızın il dışına çıkmasının önüne geçmek istiyoruz." diyen Başıbüyük, bu tür ameliyatlar için daha üst merkezlere gitmeye her vatandaşın maddi imkana sahip olmadığını, kurum olarak vatandaşların ailesine yakın konforlu bir şekilde ameliyat olmasını sağladıklarını belirtti.

Demirkıran da hastaya yapılan tetkiklerde prostat kanseri teşhisi koyduklarını aktardı.

"Bunun bir cerrahi müdahale gerekiyordu biz de yaptık. Bu cerrahi operasyonlar normalde ileri seviyedeki eğitim araştırma veya üniversite hastanelerinde yapılması normal olarak kabul edilen operasyonlardı ancak biz bu ameliyatı hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." diyen Demirkıran, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sağlığına kavuşmanın heyecanını yaşadığını anlatan Ölmez ise, "Diyarbakır, Batman ve Gaziantep'e gitmeye maddi imkanım el vermedi, Şırnak Devlet Hastanesinde şikayetlerimi doktorlar giderdi. Sağlığıma kavuştum, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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