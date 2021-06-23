Profesörden, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusuna yanıt

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, katıldığı bir yayında yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan delta varyantına kadar birçok merak edilen konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çetiner, kendisine yöneltilen, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim. Bir zararı olur mu?" sorusuna ise "Hayır. Böyle bir uygulama yok. Önce PCR testi sonra aşı uygulaması yok. Herkesin aşılamaya gitmesi gerekiyor. Varsa da bir zararı yok." ifadeleri ile yanıt verdi.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN TÜRK yayınında, aşılama sürecine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Delta varyantının belirtilerine değinen Prof. Dr. Çetiner, merak edilen soruları da yanıtladı.

"UMARIM TURKOVAC AŞI PORTFÖYÜMÜZE GİRER"

Prof. Dr. Çetiner'in canlı yayında yaptığı önemli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de böyle bir aşının geliştirilmesi son derece önemli. Birazcık yine de tedbirli konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Faz-3 çalışmaları aşıların etkinliğinin net olarak görüleceği çalışmalar. 40 bin kişi üzerindeki sonuçlara göre ne kadar koruyucu olduğu ortaya çıkacak. Sonra iyi bir bilim dergisinde yayınlanacak. Sonra onay verilecek. Ne kadar zaman alacak? Öngörmek şimdiden kolay değil. Umarım yakın zamanda TURKOVAC da bizim aşı portföyümüze girer."

"DELTA VARYANTI CİDDİ BİR SORUN"

Elimizde bir takım veriler var. Hindistan Kovid-19'un bataklığı demiştim. Çok başarılı diye yere göğe sığdıramadığımız İngiltere'ye döndü ve vaka sayılarını arttırdı. Aşı milliyetçiliği çok ciddi bir problem dünyada. Hindistan'ı kontrol edebilecek aşıyı sağlamış olsalardı dünyada Delta varyantı diye bir sorun olmayacaktı.

Hastaneye yatanların büyük kısmı aşılamayı reddedenler. Biontech'in ilk dozda 70-80'lere varan etkinliği burada yüzde 36'ya düşüyor. İkinci dozda yüzde 88'e düşüyor. Sinovac'ın Delta varyantına etkisi bilinmiyor. Delta varyantı ciddi bir sorun.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ

Mide ağrısı, baş, boğaz ağrısı, ishal, yüksek ateş gibi bulgularla ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de delta virüsü en azından resmi olarak yüksek oranda bildirilmedi. 80 ülkede rapor edildiği göz önüne alınırsa Türkiye için de tehdit oluşturduğunu söyleyebiliriz. Dünya eski dünya değil. Günler içerisinde ve çok hızlı dağılabiliyor. Önlemleri bir süre daha devam ettirmeliyiz. Yaz ayındayız, maskelerden çok sıkıldık. Aşılanmanın aynı hızla devam etmesi lazım.

'Aşı olmaya gittim, koronayım zararı var mı?' ise sıklıkla soruluyor. Hayır. Böyle bir uygulama yok. Önce PCR testi sonra aşı uygulaması yok. Herkesin aşılamaya gitmesi gerekiyor. Varsa da bir zararı yok."