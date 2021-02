Profesör oluşturduğu 'buz dağı' ile kadına şiddete dikkat çekti

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, kadına şiddete dikkat çekmek için farklı etkinliğe imza attı. Kent merkezindeki parka yerleştirilen 13 metre yüksekliğindeki metal piramidi 'buz dağı'na çeviren Kavukcu, dört bir yanına boya ile 'anne', 'kadın' ve 'şiddet' yazdı ardından bir süre buz üzerine uzandı.

Terör, şiddet, ölüm ve orman yangınları, mülteci sorunu, Covid- 19 gibi birçok sosyal probleme kendine özgü görsellerle dikkat çeken, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, kent merkezindeki parkta farklı etkinlik sahneledi. Dekan Kavukcu, yaklaşık 4 gün süren çalışmanın ardından Barış Manço Parkı'nda ağaçların arasına yerleştirilen, 13 metre yüksekliğindeki piramidin buz tutmasını sağladı. Prof. Dr. Kavukcu, 'buz dağı'na dönüşen piramide sprey boyalarla 'kadın', 'aile' ve 'şiddet' yazdı. Çevrede toplananların merakla baktığı etkinlik, Kavukcu'nun 'buz dağı'nın altındaki buz üzerinde bir süre uzanması ile sona erdi. Bölge halkı ise piramitle fotoğraf çektirdi.

'KADINA ŞİDDETİ BUZA GÖMMEK İSTEDİM'

Toplumda anne veya emekçi olarak kadınların şiddete maruz kaldığını anlatmaya çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Kavukcu, "Toplumdaki cinsiyet eşitsizliği ve her gün şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar adına bir eleştiri dili oluşturmuştur. Hem bugünlerde yaşanan terör olayları nedeniyle acı içinde bırakılan, psikolojik şiddete maruz kalan şehit annelerini hem de bütün anne olan kadınların sürekli aile yaşantılarında ve toplumsal hayatında yaşadıkları acılara gönderme yapmak istedim. Çünkü kadın hayatın her alanında erkekten daha eksik olmamasına rağmen sürekli şiddete maruz kalmaktadır. Kadınlar için bu şiddet bazen fiziksel bazen psikolojik olmakta ancak kesinlikle acı verici olmaktadır. Kadına yapılan şiddetin sonucunun topluma büyük yaralar açtığını, çocuklar üzerinde büyük problemler oluştuğunu, temelde toplumsal yapıyı ve bireyi kökten etkilediği bir gerçeği ile yüz yüzeyiz. Onun için buradaki çalışmada kadına olan şiddeti adeta buza gömmek istedim" dedi.

