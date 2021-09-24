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Prof. Dr. Zafer Kurugöl: "Yanlış anlayanlardan özür dilerim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Zafer Kurugöl:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesi büyük yankı uyandırdı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesi büyük yankı uyandırdı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak sözlerine açıklık getirdi.

"Sadece bir bebeğe, yanlışlıkla Biontech aşısı yapıldı"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl infial uyandıran açıklamasıyla ilgili "oradaki bir dil sürçmesidir, çocuklar değil tek bir vaka" dedi, sadece bir bebeğe, İzmir'de başka bir sağlık merkezinde yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi. Bebeğin 1 aylık olduğu, yapılan aşının ise Biontech olduğunu ifade etti. Aşı yapılan bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi'nde izlendiğini, herhangi bir sağlık problemi yaşanmadığını ve sağlıklı olduğunu vurguladı.

"Yanlış anlayanlardan özür dilerim"

"Gizli olarak bebeklerde covidle ilgili aşı çalışması yapılıyor diye duysam ben de infial gösteririm çocuk hekimi olarak" ifadesiyle kendi sözleri ve iddialarını eleştirenlere hak verdi. Sosyal medyadan tehdit edildiğini belirten Kurugöl "Aşı tereddüdünü ortadan kaldırmaya yönelik yaptığım bir açıklamadır. Maksadı yanlış yere gitmişse, yanlış anlayanlardan özür dilerim" dedi. - İSTANBUL

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