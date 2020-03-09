Prof. Dr. Yağcıoğlu GAÜN'lü öğrencilerle bir araya geldi
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Gaziantep Üniversitesi, James Joyce, Güncel

Prof. Dr. Yağcıoğlu GAÜN'lü öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Batı Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Prof. Dr. Ayşe Semiramis Yağcıoğlu'nun yaptığı Roman Kahramanı James Joyce'un Dublin'i ve Lawrence Durell'in İskenderiye'si Konferansı düzenlendi.

09.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Prof. Dr. Yağcıoğlu GAÜN'lü öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Batı Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Prof. Dr. Ayşe Semiramis Yağcıoğlu'nun yaptığı Roman Kahramanı James Joyce'un Dublin'i ve Lawrence Durell'in İskenderiye'si Konferansı düzenlendi.


GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle bir ara gelen Prof. Dr. Ayşe Semiramis Yağcıoğlu, James Joyce çok az sayıda eser yazmasına rağmen Dublin İngiliz Dili ve Edebiyatında çok iyi bir yazar olduğunu ve bütün edebiyat çevrelerini son derece etkilediğini söyledikten sonra eserleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Prof. Dr. Yağcıoğlu, "James Joyce öyküleri hakkında eleştirmenler şunları söylüyor: 'Genellikle öyküleri birbirinden kopuk şeyler değil, bir insan hayatını çocukluğundan ele alarak ergenlik, olgunluk ve toplumsal hayat boyutlarında irdelemeye çalışıyor' sonuç olarak hepsi bir kenti ve bir insanı nasıl dönüştürdüğüne dair öyküler" dedi.


Mekanı biçimlendirme gücünden bahseden Prof. Dr. Yağcıoğlu, mekan kavramının aslında bir roman kahramanı olarak ele alınabileceğini ve düşünceler üretmeye çalıştığını vurgulayarak, "Mekansal olayların yer aldığı atıl bir alan değil. Son yıllarda eleştirel coğrafya çalışmalarında çok gündeme gelen bir konu. Mekanın insanla öznelliğini nasıl biçimlendirdiğine dair yazılar yazmaya çalışıyorum. Okuduğunuz edebiyat eserinde anlatılan öykünün peşine düşmektense ona itiraz ederek okumayı öğrenin. İtiraz ederek okumayı öğrenmek eleştirel olarak okumaya adım demektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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