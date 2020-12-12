Prof. Dr. Tüfekçioğlu: "Türkiye'de son 40 yılın en kurak sonbaharını yaşandı"

Prof. Dr. Tüfekçioğlu: "Türkiye'de son 40 yılın en kurak sonbaharını yaşandı"

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu:

"Kış ve ilkbahar da kurak geçerse ülkemiz için su sorunu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak"

Artvin'de Deriner Barajı'nda su seviyesi 40 metre düştü asırlık köy bir kez daha ortaya çıktı

ARTVİN - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, son 40 yılın en kurak sonbahar mevsimini yaşandığını belirterek "Kış ve ilkbahar da kurak geçerse ülkemiz için su sorunu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son üç aylık ve 2020 Kasım ayı kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınladı. Yayınlanan haritalara göre, Türkiye'nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü. Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, uzmanlar bu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, son 3 aylık periyotta özellikle ülkemizde çok ciddi bir kuraklık yaşandığını söyledi. Tükfekçioğlu "Ortalama metrekareye 140 kg yağış düşmesi gerekirken, yaklaşık 65 kg yağış düşmüş. Ülkemiz genelinde bir değerlendirme yaptığımız zaman. Yüzde 53 civarında sonbaharda düşmesi gereken yağışlarda azalma söz konusu buda tabi çok ciddi bir rakam. Bunun biraz daha detayına baktığımız zaman, İç Anadolu'da en ciddi azalma yağışta yaklaşık yüzde 60'a varan bir azalma söz konusu. Diğer taraftan Ege ve Karadeniz'e baktığımız zaman son 40 yılın en kurak mevsimini geçiriyor. Bunlar çok ciddi kuraklık rakamları. Eğer bu şekilde kuraklık devam ederse yani kış ve baharda kurak geçerse ülkemiz için su sorunu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak ondan dolayı biz şimdiden önlem almamız gerekiyor" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ülkemizin en yağışlı bölgesi olmasına rağmen ortalamanın altında sonbaharda yağış düştüğüne dikkat çeken Tükfekçioğlu "Bu kuraklık her 15-20 yılda bir ülkeleri dünyamızı etkiliyor ama iklim değişimiyle beraber kuraklığın sıklığı şiddeti ve süresi biraz daha uzuyor, gözüküyor bizim gözlemlerimize göre. Dünya genelinde böyle bir durum söz konusu" diye konuştu.

Öte yandan Artvin'de bulunan Çoruh Nehri üzerinde 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın mevsim geçişleri nedeniyle yağışlar az olunca, su seviyesi 40 metre düştü. Baraj gölü dolayısıyla daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri, her yıl olduğu gibi bu yılda sular çekilince yeniden yüzeye çıktı. Ortaya çıkan manzarada cami, okul ve evlerin yıllar sonra yeniden görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR