Prof. Dr. Osman Tanık kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Osman Tanık Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU: PROF. DR. OSMAN TANIK KİMDİR?

Prof. Dr. Osman Tanık, 1954 yılında Adana'da doğdu. İlk ve ortaokulu bu kentte tamamlayıp liseyi ise İzmir Karşıyaka Erkek Lisesi'nde, 1972 yılında bitirdi. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girip 1978 Haziran'ında dönem 4. olarak mezun oldu. Uzmanlık eğitimi için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. Uzmanlık eğitimi sırasında klinik nörofizyolojiye ilgi duyarak çalıştı.

Bu dönemde "Enüresis Nokturnada Tüm Gece Poligrafik Çalışması" adlı prospektif bir çalışma yaptı. 1982 yılında bu fakültede uzman oldu. Ihtisas sonrası askerliğini Ankara Gülhane Askeri Akademisi ve Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği'nde yaptı. Mecburi hizmetini Bolu Devlet Hastanesi'nde tamamlayıp 1986 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği'ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1987 yılında Doçent oldu. Ailevi nedenlerle 1987 yılında yapılan şeflik sınavını kazanarak SSK Okmeydanı Hastanesi Nöroloji Klinik Şefi oldu. Burada 2 yıl çalıştıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Organik ve Biyolojik Psikiyatri Bilim Dalı kurulmasında ve Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı kuruluş aşamasında çalıştı.

Buradan sonra New York Medical Collage Division of Organic and Biyologic Psychiatry'de 6 ay süre ile fellow olarak çalıştı. Nöroloji Doçenti olarak çalıştığı ve Doçent kadrosuna atandığı halde psikiyatri uzmanı olmaması ve doktora imkanı bulunamadığı için yeniden kendi isteğiyle Okmeydanı Hastanesi Nöroloji Klinik Şefliği'ne döndü. Halen 10 yıldır bu görevini sürdürmektedir. Çalıştığı bu dönemde, Hastane Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu üyesidir ve Okmeydanı Hastanesi Bülteni adlı derginin editörlük görevlerini yürütmektedir. Mesleğiyle ilgili olarak Türkiye MS Derneği, Beyin Araştırmaları Derneği, Türk Nöro-Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi kurucu üyesi ve sekreteridir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1996 yılında Van 100. Yıl. Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'na Profesör olarak atandı. Anabilim Dalı başkanlığı yaptı. 1999'da eski görevi olan SSK Okmeydanı Hastanesi Nöroloji Klinik Şefliği'ne döndü.