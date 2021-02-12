Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Murat Aksoy eğitimi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Murat Aksoy eğitimi!

12.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:45
Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Murat Aksoy eğitimi!

Sabah programında verdiği yararlı bilgiler ile dikkat çeken isim Prof. Dr. Murat Aksoy, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu. Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Murat Aksoy eğitimi!

Yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren damar cerrahisi derneklerinde görev yapan Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Murat Aksoy eğitimi!

PROF. DR. MURAT AKSOY KİMDİR? PROF. DR. MURAT AKSOY EĞİTİMİ!

11 Eylül 1970doğumlu Genel Cerrah Uzmanı Murat Aksoy, İstanbul doğumlu. Öğrenimini Şişli Terakki Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İsatanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini İÜ İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1999 yılında tamamladı. Görsel medyada program sunucusu, editör ve yapımcı olarak da yer almaktadır. Kanal D'de 2013-14 yıllarında yayınlanmakta olan "Doktorum" programında Ceyda Düvenci ile beraber sunuculuk yapmıştır. Kanal 24'te "Dr.Murat'la Bir Dakika" adlı kısa sağlık videoları iki sezondur yayınlanmaktadır.

12 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH KONUKLARI KİMLER?

Yaşar İpek,

Prof. Dr. Murat Aksoy,

Uğur-Aslı Dalan,

Damla Ersubaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Murat Aksoy eğitimi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 09:45:21. #1.14#
title