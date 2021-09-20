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PROF. DR. MEYDANLI: RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te Medical Park Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, rahim ağzı kanserinde riski azaltmak için düzenli tarama testi yaptırmanın hastalığın erken evrede tespit edilmesine ve tedavide başarıya ulaşılmasına büyük oranda olanak sağladığını...

GAZİANTEP'te Medical Park Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, rahim ağzı kanserinde riski azaltmak için düzenli tarama testi yaptırmanın hastalığın erken evrede tespit edilmesine ve tedavide başarıya ulaşılmasına büyük oranda olanak sağladığını dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, jinekolojik kanserlere dikkati çekmek için 20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü dolayısıyla rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.Kadın genital kanserlerinin en sık görülenlerinin rahim ağzı kanseri olduğunu dile getiren Meydanlı, dünyada her yıl 1 milyonda fazla kadının üreme sistemi kanseri tanısı aldığını ifade etti. Kadınların yaşamlarını etkileyen bu kanserler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Meydanlı, hatalığın engellenebilir olduğunu ve erken tanının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı rahim ağzı kanserinin önlenebilir olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: " Bu konuda kadınlara vermek istediğimiz mesaj doktorunla konuş ve sormaktan çekinmedir. Her kadın hiçbir şikayeti olmasa bile yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmelidir. Ancak bu sayede kanserden korunmak mümkün hale gelir.

Rahim ağzı kanserinin engellenebilir bir kanser olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bundan nasıl korunacaklar. Türkiye'de bakanlık tarafından rahim ağzı kanseri tarama programları var ve bu program ulusal çapta yürütülüyor. Hiçbir belirtisi olmayan kadınlar bu taramaya girebiliyorlar. Bu tarama programlarında erken tanı konuluyor ve tedavisine önemli ölçüde tedavisine yardımcı oluyor. Hiç başvuru yapmamış kadınların böyle bir şansı olmuyor. Toplumsal açıdan en önemli hadise engellenebilir bir kanser olması. Gerek 10-12 yaşlarında aşı yaparak gerekse yetişkin kadınları da tarama programlarına dahil ederek, rahim ağzı kanserinden korunmak mümkündür. Tedaviden önce koruyucu hekimlik yapmak önemlidir. Hastalığı oluşmadan yakalamak ulusal strateji haline getirilmelidir. Rahim ağzı kanserinin gebelikte tespit edilmesi durumunda hastalığın evresine göre bir takım tedavi yöntemleri izliyoruz. Erken saptanan durumlarda gebelik feda edilebiliyor. Daha ileri dönemde saptandığı takdirde bebeğin akciğer durumunun yaşam sansı olduğu gebelik haftası söz konusu ise bu hastaları bebeğin akciğerlerini yaşamla bağdaşır hale gelmesini sağlayan tedavi ile tedavi edilmesi mümkün."

PROF. DR. MEYDANLI: RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR

PROF. DR. MEYDANLI: RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR

PROF. DR. MEYDANLI: RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR

PROF. DR. MEYDANLI: RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR
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Haber: PROF. DR. MEYDANLI: RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR - Haberler
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