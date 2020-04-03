Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Habertürk'te yaşadığı tartışma sonrası sosyal medyanın gündeminde olan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında görev yaptığı Koç Üniversitesi'nden bir maille kovulduğunu açıkladı.