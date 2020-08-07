Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Okulların açılmasının kesin kriterlere bağlanması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, "Hiç değilse okulları daha güvenli ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
07.08.2020 00:26 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:36

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Haber Global ekranlarında okullar ve vakalardaki artışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Okulların açılmasının kesin kriterlere bağlanması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, ABD'den örnek vererek, "Biz de hiç değilse okulları daha güvenli ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım. Kesin bilgiler ve tarihler vermek durumundayız. Okulları açalım, hangi durumda kapatırız bakarız, şeklinde bir yaklaşım güven vermeyecektir" dedi.

"KESİN KRİTERLER KOYMAMIZ LAZIM"

Farklı ülkelerdeki kriterleri örnek veren Ceyhan, "Bazı ülkeler bunu 'R' değeri olarak belirliyor. Bizde 'R' değeri 1'in üzerinde. Almanya böyle olunca kapatacağım diyor. 100 binin üstüne çıktığı anda kapatacağız gibi kesin kriterler koymamız lazım" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN EK TEDBİRLER ALMADAN KENDİ KENDİNE AZALMA ŞANSI YOK"

Vaka sayıları hakkında tespitler yapan Ceyhan, "Binden 900'e inmek ne kadar önemli değilse 900'den bine çıkmanın da çok bir önemi yok. Görünen bir olay var, son zamanlarda Türkiye'de vakalar artış eğiliminde. Sürekli bin civarında vakalarla götüremeyiz bu işi demiştim. Ne sağlık personeli bu kadar uzun süre bu yükü taşıyabilir ne ekonomi taşıyabilir ne de halk taşıyabilir. Başka tedbirler almadığımz için, ki almamız gerekirdi, vakaların azalmaması ve arada bin 500'lere çıkan dönemde ek tedbirler gerekirdi almadık. Bu virüsün ek tedbirler almadan kendi kendine azalma şansı yok"ifadeleri kullandı.

"OLAYI ÇOK DEĞİŞTİRECEK BİR DURUM DEĞİL"

"Bizim çok kısa süre içinde bu vaka sayılarını sıfıra yakın değerlere indirmemiz lazım" diyen Ceyhan, şöyle devam etti:

"Yoksa ne ekonomi istediğimiz gibi yürür ne sosyal yaşam ne de sağlık sistemi yürütülebilir. (Bugünkü denetimler) Bu önemlidir. Önemsemek lazım. Bir şekilde uyum oranını artırmaya yönelik önlemdir bu ama bu olayı çok değiştirecek bir durum değil. Kalıcı olmayacaktır. Kalıcı olması için sokağa çıkma yasağı olmaksızın iş yeri kapatmaksızın uygulanabilecek bazı önlemler var. Yoksa biz bu tabloyu ciddi bir şekilde değiştiremeyeceğiz."

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