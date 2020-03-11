Prof. Dr. Karabay: Özel filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir
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Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel

Prof. Dr. Karabay: Özel filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir

SAKARYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüse karşı cerrahi maskelerin yeterli olduğunu belirterek, "Sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız basit cerrahi maske kullanın.

11.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:27
Prof. Dr. Karabay: Özel filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir
SAKARYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüse karşı cerrahi maskelerin yeterli olduğunu belirterek, "Sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız basit cerrahi maske kullanın. Özel hepa filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir, israftır."

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Çin'de ortaya çıkan koranavirüsün tüm dünyaya yavaş yavaş yayıldığını belirterek, "En son ulaştığı ülkelerden bir tanesi de ülkemiz. Burada önlemlerin iyi alınması ve iyi organize edilmesiyle ülkemiz dünyaya örnek bir mücadele yürütüyor. Ancak bu kadar yayılabilen bir virüs, ülkemizde de görüldü. Bizde elbette önlemler almalıyız, ancak asla korku ve panik havası olmamalı" dedi.

'HASTALIĞIN YAŞLA CİDDİ İLİŞKİSİ VAR'Hastalıkta çocukların en az etkilenen grupta olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Karabay, "Yaşla hastalığın ciddi ve hatta ölümcül gitmesi arasında ciddi ilişki var. Örneğin; 80 yaşın üzerindekilerde yaklaşık yüzde 14.8 ölümcül gitme olasılığı var. 70 ila 79 yaş arasında bu oran yüzde 8'e, 60 ila 69 yaş arasında oran yüzde 3.6'ya, 50 ila 59 yaşına baktığımızda oran yüzde 1.3'e, 40 ila 49 yaş arasına geldiğimizde ise binde 4'e düşüyor oran. 30 ila 39 yaş arasında bin vakada 2, 20 ila 29 yaşta bin vakada 2, 10 ila 19 yaşta bin vakada 2 ve 9 yaşın altındaysa neredeyse hiç ölüm yok. Yani çocuklarımız için panik oluyoruz ama çocuklarda gayet selim geçiyor, en korktuğumuz gruplar 80 yaş ve üzeri gruplar" diye konuştu.'SİNEMA, TİYATRO VE MAÇLARA GİDİLECEK ZAMAN DEĞİL'Hastalık riski taşıyan veya kronik rahatsızlıkları olanların kalabalık içerisine girmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karabay, şöyle konuştu: "Kronik bronşiti, ileri derece hastalığı, akciğer yetmezliği olan ve bağışıklık sisteminde problem olanlar çok daha dikkatli olmalı. Daha fazla el hijyenine özen göstermeli, alkol bazlı el dezenfektanlarıyla temizlenmeye veya su ve sabunla en az 20 saniye el yıkamalı. Şu anda kalabalığın içine girilecek zaman değil. Sinema, tiyatro ve maçlara gidilecek zaman değil. Şu anda mümkün olduğunca yakın temastan uzak durmalıyız."MASKE NASIL TAKILMALI?Maske kullanımıyla ilgili ciddi hataların olduğunu ve korunmak için pahalı maskelerin alınmamasının gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabay, şu açıklamada bulundu: "Maske kullanırken gözlemlediğim bazı hatalar var. Maskenin ağzı, çeneyi ve burnu tam olarak kaplamalı. Cerrahi maskelerin üst kısmındaki metalin buruna göre şekillendirilerek kullanılmalı. Burun dışardayken maske kullanılmasının mantığı yok. Maske çıkartılırken ortasına dokunarak çıkartılması da virüsü ele bulaştırır. Maske ipçiklerinin olduğu kısımdan çıkarılarak atılmalıdır."'CERRAHİ MASKE KULLANIN'Prof. Dr. Karabay hepa filtreli maskelerin hastalar tarafından kullanılması durumunda hiçbir işlemi olmadığını ve tamamen israf olduğunu açıklayarak, şöyle devam etti: "Hepa filtreli maskeler özellikle sağlık personelleri içindir. Hastalar ve hastalıktan korunmak isteyenler için kullanılacak maske basit tip cerrahi maskedir. Hepa filtreli maskelerin özel bir valfi vardır, nefes verirken açılır. Bu yüzden hasta nefes verirken tüm oksijen ve varsa virüs dışarıya çıkar. Asla hastalar için takılması uygun olan maskeler değildir. Eğer sağlık personeli değilseniz ve sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız basit cerrahi maske kullanın. Bu özel hepa filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir, israftır ve bilimsel olarak ek bir faydası yoktur."

- Sakarya

Kaynak: DHA

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