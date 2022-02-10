Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizlililerle buluştu

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Buluşmaları, ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başladı. Ortaylı, üç ayrı salonun birinde kendisi, diğer iki salonda ise video konferans sistemiyle yaklaşık 3 bin 500 kişiye seslendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Buluşmaları programına ünlü tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Yakın Tarihimizin Gerçekleri' adlı sunum yaptı. Program için hazırlanan 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu'nun dolmasının ardından, diğer misafirler için 1000 kişilik Mehmet Gazi Salonu ile 500 kişilik Fatma Yıldız Salonu'na video konferans sistemi kuruldu. Üç salonun dolduğu program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkan Zolan, günün anısına Prof. Dr. Ortaylı'ya Şems-i Bülbül hediye etti.