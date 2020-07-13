Prof.Dr. Göksu: " Sık yapılan hata ısırılan yeri emmek,bunun faydası yok"
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Prof.Dr. Göksu: " Sık yapılan hata ısırılan yeri emmek,bunun faydası yok"

-Prof.Dr. Göksu: " Sık yapılan hata ısırılan yeri emmek,bunun faydası yok" -Akdeniz ÜniversitesiAcil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

13.07.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:29

-Prof.Dr. Göksu: " Sık yapılan hata ısırılan yeri emmek,bunun faydası yok"

-Akdeniz ÜniversitesiAcil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu:

-"Yılanlar ısırdıkları yerde ciddi şişme ve ağrı oluşturuyorlar"

-"Diş izi varsa yılan ısırığı diye düşünmek gerekir"

-"İnsanların sık yaptığı hatalardan biri yılanın ısırdığı yeri emmek, bunun hiçbir faydası yok"

Kaş ilçesinde zehirli bir hayvanın ısırması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı belirtildi

ANTALYA - Akdeniz ÜniversitesiAcil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu, diş izi olan bir ısırığı yılan diye düşünmek gerektiğinin altını çizerek, " Yılan ısırdığı zaman yüzde 25'i kuru ısırıktır. Sadece ısırıyor. Zehrini zerk etmiyor. İnsanların sık yaptığı hatalardan biri yılanın ısırdığı yeri emmek. Bunun hiçbir faydası yok. Isırılan yeri kalp seviyesinin üzerinde tutmak, sağlık kuruluşuna mesafe çok uzak ise ısırılan yerin üzerine elastik bandaj uygulamak gerekiyor. Yılan tarafından ısırılan hastaların hızlıca sağlık kuruluşuna ulaşmaları lazım."dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü ailesiyle düğüne giden 11 yaşındaki Hamza Sertel, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Sertel bir süre sonra bir gencin yanına gelerek, 'Ağabey ayağımı bir şey ısırdı' dedi. Ailenin yakındaki sağlık ocağına götürülen çocuk daha sonra ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"Isırık izleri"

Sertel'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sertel'den alınan örneklerin Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildiği ve çocuğun, vücudunda yılan ısırığına benzeyen küçük izler olduğu ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

"Ciddi şişme ve ağrı oluyor"

Akdeniz ÜniversitesiAcil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaygın olarak 'engerek' türü zehirli yılanlar görüldüğünün altını çizen Prof.Dr. Göksu, Şanlıurfa'da küçük bir alanda kobra yılanlarına da rastlanıldığını söyledi. Zehirli yılanların ısırdıkları bölgede doku reaksiyonu oluşturduğunu ifade eden Prof.Dr. Göksu, "Yılanlar ısırdıkları yerde ciddi şişme ve ağrı oluşturuyorlar. Pıhtılaşma sistemine hasar veriyorlar. Bu da kanama tablosu ortaya çıkartabiliyor. Yetişkinlerde tablo biraz daha yavaş seyirli olabilirken, çocuklarda biraz daha ölümcül olabiliyor. Bu hastalara anti serum tedavisi uyguluyoruz. Çocuklarda eşik daha düşük." dedi.

"Diş izi varsa, yılan ısırığı diye düşünmek lazım"

11 yaşındaki Hamza Sertel'in, ölümünün kısa sürede meydana gelmesinin yılan ısırığına bağlı olabileceğini ifade eden Prof.Dr. Erkan Göksu, "Bölgemizi düşündüğümüz zaman zehirli örümceklerden var. Onlarında ölümcül olma ihtimali yok. Akrepler nadiren ölümcül oluyor. Bu kadar kısa sürede ölüm olduğu için yılan ısırığına bağlı olabilir. Otopside akrep sokması ile yılan ısırığını ayırt edip edebilemeyeceğinden emin değilim ama yine de önemli bilgiler verecektir. Diş izi varsa yılan ısırığı diye düşünmek gerekir. Yılan ısırdığı zaman yüzde 25'i kuru ısırıktır. Sadece ısırıyor. Zehrini zerk etmiyor. İnsanların sık yaptığı hatalardan biri yılanın ısırdığı yeri emmek. Bunun hiçbir faydası yok. Hayvanı yakalayıp hastaneye götürmeye çalışmak. İkinci ve üçüncü ısırıklar da bu esnada oluyor. Bundan uzak durmak gerekiyor. Hayvanı yakalamanın da bir faydası yok. Isırılan yeri kalp seviyesinin üzerinde tutmak, sağlık kuruluşuna mesafe çok uzak ise ısırılan yerin üzerine elastik bandaj uygulamak gerekiyor. Yılan tarafından ısırılan hastaların hızlıca sağlık kuruluşuna ulaşmaları lazım." diye konuştu.

"Çocuklarda ağır seyrediyor"

Prof.Dr. Göksu, yılan ısırığının çocuklarda seyri daha ağır olabildiğinin altını çizerek, " Toksinler solunum yetmezliği tablosu oluşturabiliyor. Kan basıncı düşebiliyor, kalpte ritm bozukluğuna neden olabiliyor."dedi.

"Tehdit algılamadıkça ısırmazlar"

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle insanların doğaya yöneldiğini işaret eden Prof.Dr. Göksu, " Hayvanlar tehdit algılamadıkları sürece saldırmazlar. İnsanların geldiğini farkedince kaçarlar. Başka seçenekleri olmazsa ısırırlar. Soğukkanlı hayvanlar yazın hem onlar hem insanlar dışarıda. Olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmak önemli olacaktır."ifadelerine yer verdi.

Prof.Dr. Göksu: ' Sık yapılan hata ısırılan yeri emmek,bunun faydası yok'

Kaynak: İHA

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