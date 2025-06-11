Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman? SON DAKİKA

Türk tıp dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, son günlerde yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan bazı iddiaların ardından, "Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?" soruları kullanıcılar arasında merak konusu oldu. Yaşargil'in sağlık durumu ve hayatına dair detaylar, internet aramalarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman? Gazi Yaşargil'in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL ÖLDÜ MÜ?

Türk tıbbının ve dünya nöroşirürji camiasının saygın isimlerinden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 11 Haziran 2025 tarihinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Yaşargil'in vefat haberi, bilim dünyasında derin üzüntü yaratırken, kariyeri boyunca yaptığı katkılar yeniden gündeme geldi. "Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü

1925 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğan Yaşargil, tıp eğitimine Ankara'da başlamış, daha sonra Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi ve İsviçre'deki Basel Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda eğitimini sürdürmüştür. Zürih Üniversitesi'nde profesörlük yapan Yaşargil, ayrıca Amerika'da Arkansas Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yürütmüştür.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil ne zaman vefat etti

Modern nöroşirürjinin gelişiminde öncü rol oynayan Yaşargil, mikrovasküler cerrahi teknikleri ile beyin cerrahisine yenilikçi bir yaklaşım kazandırmıştır. Bu alandaki çalışmaları sayesinde "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına layık görülmüş ve dünya genelinde 3 binden fazla beyin cerrahının yetişmesine katkı sağlamıştır.

Özellikle beyin tümörleri, epilepsi cerrahisi ve damar hastalıklarının tedavisinde geliştirdiği yöntemlerle tıpta çığır açan Yaşargil, yaşamı boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyük saygı görmüştür. Halk arasında adını çok duymasalar da, bilim çevrelerinde efsane olarak anılan Yaşargil, bugün hâlâ birçok tıp öğrencisine ilham vermeye devam ediyor.

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