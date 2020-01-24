: Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti

24.01.2020 22:29 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:32

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl'ün yaptığı açıklamalar geldi. Aralık ayında yaşanan depremin ardından fay hatlarında sorun olduğunu belirten Bingöl, 7 büyüklüğüne kadar deprem beklediğini açıklamıştı.

Bingöl şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu bölgede Doğu Anadolu fayı dediğimiz Erzincan ve Erzurum'dan başlayan İstanbul'u da içerisine alan Kuzey Anadolu fayından sonra Türkiye'nin ikinci büyük fayı bulunuyor. Ortalama 5 büyüklüğündeki depremler bu fay hattının geçtiği Sivrice ilçesinde birkaç yıl içerisinde sıkça tekrarlanıyor.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞTURMA RİSKİ VAR"

Bu 5 büyüklüğündeki deprem onun tetikleyicisidir ya da öncüsüdür diyemeyiz. 1978 yılından bu yana sürekli ilgililere dile getirdik. Bölgede özellikle; Elazığ, Malatya, Bingöl, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden bu fay hattının 7 büyüklüğünde deprem oluşturma riski var."

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