Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın koronavirüse karşı işe yaradığını duyurduğu Dornaz Alfa ilacının Türkiye'de hiç kullanılmadığını başka ülkelerde ise klinik amaçlı küçük gruplarda kullanıldığını söyledi. Azap ayrıca bu tür açıklamaların hastalarda gereksiz bir güven yaratacağını da belirtti.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa ilacının koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini bulduklarını dün akşam Twitter hesabından açıklarken Ovalı'ya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan itiraz geldi.

BAŞKA ÜLKELERDE DENENİYOR

Prof. Dr. Alpay Azap, ilacın şu ana kadar Türkiye'de hiç kullanılmadığını, başka ülkelerde de klinik çalışma amacıyla çok küçük hasta gruplarında kullanıldığını söyledi.

"ARAŞTIRMACILARIN HEYECANI VAR"

Prof. Dr. Azap, Haber Global'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum.

"BU TÜR AÇIKLAMALAR BİLİMSEL ZEMİNİ OLMAYAN GÜVEN DUYGUNA SEBEP OLUYOR"

Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Çok sayıda çalışmalar var ama hala tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacımız yok."

İLAÇ TEDAVİDE KULLANILACAK MI SORUSUNA CEVAP VERDİ

Azap, ilacın kullanıma girmesi ihtimaline ilişkin soruya ise, "Tedavi için kullanıma girme olasılığı var demek doğru olur. Pek çok ilaç için de bu durum söz konusu. Bizim için bir ilacın hastalık tedavisinde kullanılabilir olması için karşılaştırmalı, kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ancak o zaman bunun fazladan bir katkısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hastalar üzerinde denenmesi gerekiyor." dedi.