PROF. DR. DOĞAN KUBAN HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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PROF. DR. DOĞAN KUBAN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PROF. DR. DOĞAN KUBAN HAYATINI KAYBETTİ

MİMAR ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti.

CUMHURİYET (DHA) - MİMAR ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


- İstanbul

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