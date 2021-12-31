PROF. DR. DEVRİM: 'OMİCRON' VARYANTIYLA HASTANEYE YATIŞLAR AZALDI

İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. İlker Devrim, 'Omicron' varyantıyla hastaneye yatış ve yoğun bakım servisindeki doluluk oranlarının düştüğünü, ayakta hasta yoğunluğunun ise arttığını söyledi.

'Omicron' varyantıyla hayat pratiğinde değişiklikler olduğunu vurgulayan SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. Devrim, ortamda 'Omicron' varyantı dolaşırken, aynı zamanda 'Delta' gibi eski varyantların da etkili olduğunu kaydetti. 'Omicron' ile semptomların başlangıç süresinin kısaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Devrim, "Özellikle kış döneminin gelmesi nedeniyle artık biz gribi de görüyoruz. Özellikle çocuklarda 'Omicron' varyantıyla beraber griple semptomlar birbirine çok benzemeye başladı. Çocuklarda ateş ve üst solunum bulgularının yanında boğaz ağrısı gibi semptomlar çıktı ki bunlar gribal enfeksiyonda da olabiliyor. Bunu ayırmanın en iyi yöntemi test yapmak. Hem influenza yani grip için hem de Covid-19'u tam tespit etmek için test yapmak gerekiyor" dedi.

YAN HASTALIKLARIN ETKİSİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son birkaç haftada vaka yoğunluğunun arttığını belirten Prof. Dr. Devrim, ayakta tedavi olan hasta sayısı da yükselirken servislerdeki yoğunluğun da azaldığını dile getirdi. 'Omicron' ile özellikle çocukların hastalığı daha hafif geçirmeye başladığını kaydeden Devrim, "Covid-19'a bağlı olarak polikliniklerimizde fazla yoğunluk yaşıyoruz. Yatış oranlarımız ve yoğun bakım servisindeki doluluk oranları bir miktar düştü fakat sürekli takip edip, yeni bilgilerle kendimizi yenilememiz gerekiyor. Şu an aynı zamanda ortamda diğer varyantlar var. Onlarla ilgili de daha komplike vakalar görüyoruz. Yapılan çalışmalara ve kendi tecrübelerimize bakarak, altta yatan başka bir hastalık varsa Covid-19 enfeksiyonu çok ağır geçebiliyor. Bunlar içinde obezite, kalp hastalığı, özellikle akciğerlerde ve bağışıklık sisteminde daha önce yaşanmış bir sorun varsa hastalık ağır seyrediyor. Hastanın yoğun bakıma gittiği ya da hastalığın kötüye seyrettiği durumlarda, her zaman altta yatan başka bir hastalık olmasına da gerek yok. Bu nedenle korunma önlemlerine çok önem vermeliyiz" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR DA MASKEYLE YAŞAMAYA ALIŞSIN'

Covid-19 ile ilgili korunma önlemlerine çocukların, yetişkinler kadar bağlı kalamadığını dile getiren Prof. Dr. Devrim, özellikle okula giden çocuklarda ailelerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili "Yazdan farklı olarak artık biraz daha kapalı alanlarda kalabalıklaşıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Hala maske bizim için vazgeçilmez olmalı. Özellikle 'Omicron' ile iki doz aşıdan sonra yetişkinlerin pekiştirme dozunu yaptırmaları lazım. 12 yaş ve üstü çocuklarda aşılanmaya başlamak lazım. Çünkü aşı bizim için gerçekten en önemli savunma aracıdır. Çocukların eğitimi önemli, okula gitmeleri lazım. Onları koruyabilmek için maskeyle yaşamaya onları da alıştırmak lazım. 12 yaş üstü çocuklar da aşılansın. Mümkün olduğunca çocukları dinlemeli ve semptom olup olmadığına ailelerin dikkat etmeleri gerekli" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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