1972 (48 yıl yaşında),İstanbul doğumlu Prof. Dr. Çağrı Erhan kimdir? Prof. Dr. Çağrı Erhan kaç yaşında, nereli? Çağrı Erhan kitapları nelerdir?

ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu (1993). Ankara Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkilerdergilerinin kurucu editörlerindendir. 2014'te Uluslararası İlişkiler Dergisi Genel Koordinatörü olmuştur. TRT ve SkyTurk'te çeşitli yayınların yorumcu ve sunuculuğunu yapmıştır. TRT Haber kanalında Perşembe günleri 21.30'da yayınlanan Dışa Bakış programının moderatörüdür. Türkiye Gazetesi'nde Pazar günleri Diplomatik Muhakeme köşesinde yazmaktadır. TV100'de Tarihin Parladığı Anlar programını sunmaktadır. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), Türk Askeri Tarih Komisyonu, MEB Tarih Yazıcılığı Milli Komitesi, Avrupa Konseyi (Council of Europe) Tarih Eğitim Projeleri Editörler Kurulu, Uluslararası Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi gibi kuruluşlarda muhtelif makamlarda bulunmuş/ bulunmaktadır. Şubat 2007'de Türk-Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Şubat-Kasım 2008'de Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ocak 2009'da profesör olmuştur. 2009-2010 yıllarında USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Koordinatörlüğü ve USAK Transatlantik Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2013'te Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu'na, 2014'te Dışişleri Bakanlığı Arşivi Otomasyon Danışma Kurulu'na seçilmiştir. Haziran 2015 itibarıyla İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır. Üniversitenin adı 2017'de Altınbaş Üniversitesi olarak değişmiştir. 1997-2015 yılları arasında Mülkiye'de ABD Diplomasi Tarihi, Siyasi Tarih, AB-Türkiye İlişkileri, Türk Dış Politikası; TOBB ETÜ'de Siyasi Tarih, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Ortadoğu dersleri vermiştir. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) 2000-2003 yılları arasında müdür yardımcılığı, 2005-2015 yılları arasında müdürlük yapmıştır. Ankara Üniversitesi'nde, Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde Jean Monnet Chair (Jean Monnet Kürsüsü Başkanı) ve Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanı olarak da görev yapmıştır.

CNN Türk Parlamento muhabiri Melek Erhan'la evlidir. Zeynep adında bir kızı ve Çağan adında bir oğlu vardır.

ÇAĞRI ERHAN KİTAPLARI NELERDİR?

-"Greek Occupation of Anatolia and Adjoining Territories, Report of the Interallied Commission of Inquiry", SAM, 2000

-"American Documents of Greek Occupation of Anatolia", SAM, 2000

-[ölü/kırık bağlantı]"Beyaz Savaş: Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu", Bilgi, 1996

-29 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.*"Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri", İmge, 2001, 2015.

-"Yunan Toplumunda Yahudi Düşmanlığı",SAEMK, 2002

-Turkish-Israeli Relations in Historical Perspective", Frank Cass - ASAM, 2003

-"Yaşayan Lozan" (der.), Kültür Bakanlığı, 2003

-"Turkish-American Relations: Past, Present and Future", (co-ed.) Routledge, 2003

-29 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi."Beş Deniz Havzasında Türkiye", (der.)Siyasal, 2005

-29 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi."Bizim Kırmızı Çizgilerimiz Vardı", Siyasal, 2006

-"In/Security", (co-ed.) Ankara Üniversitesi, 2007

-"Avrupa Birliği Politikaları", (der.)İmaj, 2007

- "Avrupa Birliği Temel Konular" (der.), İmaj, 2007.

-11 Ocak 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi."Trans-European Security Challenges", (co-ed.), Ankara, ATAUM, 2008.

[15] "Kamuoyunun Türk Dış Politikasına Bakışı",(haz.) Ankara Üniversitesi ATAUM, 2010.

"Türk Dış Politikası'nın Güncel Sorunları", Ankara, İmaj, 2010.

-"Siyasi Tarih-1" (ed.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012.

-"Siyasi Tarih", Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.

-"Kafkasya'nın Yükselen Yıldızı: İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan" (ed.) Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, 2013.