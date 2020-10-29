Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

29.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:51
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına katılan Aytuğ Atıcı merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Aytuğ Atıcı kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Aytuğ Atıcı biyografisi ve hakkında bilgiler nelerdir?

Türk akademisyen, tıp profesörü, insan hakları savunucusu, çevre aktivisti ve siyasetçi Aytuğ Atıcı'nın hayatı çok merak ediliyor. Peki Aytuğ Atıcı kimdir, nerelidir, doğum tarihi kaç, memleketi neresi?

PROF. DR. AYTUĞ ATICI KİMDİR?

Aytuğ Atıcı 23 Kasım 1964, Adana doğumlu Türk akademisyen, tıp profesörü, insan hakları savunucusu, çevre aktivisti ve siyasetçi. 24, 25 ve 26. Dönem Mersin Milletvekili.

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı doğum tarihi : 23 Kasım 1964

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kaç yaşında : 55 yaşında

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı nereli : Adana doğumlu

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı mesleği ne : Tıp Doktoru, Akademisyen

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı burcu ne : Yay

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları ile neonatoloji uzmanlığını aldı.1996'da doçent oldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine atandı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kurdu. 2003'te profesör oldu. Aynı üniversitede Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyelikleri ile Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Mesleki ve sosyal alanda birçok derneğin yöneticiliğinde bulundu. Çalıştığı alanda 13 kitabın editörüdür. Yayınlanmış çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır.

12 Haziran 2011'de 24. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye seçildi. TBMM Dışişleri, Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında çalıştı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu ve Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl İli Gönüllü Milletvekilliğini üstlendi, 7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem ve 1 Kasım 2015 tarihinde 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye seçildi. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma için Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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