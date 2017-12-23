Prof. Dr. Alpaslan Ceylan: "Sarıkamış, Maddi Anlamda Bir Askeri Mağlubiyet Olarak Görülse De,...

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Sarıkamış Harekatının 103.'ncü yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.



Sarıkamış Harekatı'nın gerçekleştirildiği 1914 yılının, Türk Devleti'nin tarih önünde düştüğü en acı dönemlerin yaşandığı yıllardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Osmanlı Devleti, her açıdan kuşatma altına alınmış, yorgun ve bitkin düşmüştür. Bazı vatanseverlerin yaptıkları fedakarlıklar sonucunda ayakta durabilme ve var olma mücadelesi verdiği bir dönemdir" diye konuştu.



ACIMASIZ KIŞ ŞARTLARI



Acımasız kış şartları nedeniyle Sarıkamış Harekatı'nın başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Ceylan, "İşte bu yıllarda, Enver Paşa'nın Rus işgali altındaki Kars, Ardahan ve Sarıkamış'ı kurtararak olası bir Rus saldırısını önleme ve Kafkas ile Orta Asya Türk illeriyle fiziksel bağlantıyı kurma amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı, acıdır ki maddi bir zaferle sonuçlandırılamamıştır. Askeri organizasyonların akıllıca olduğu ama bir o kadar da riskli bir plan olduğu noktasında bulunan harekat planı, ordu ve kış şartlarının da etkisiyle harekatın başarısız olması sonucunu doğurmuştur." dedi.



90 BİN ŞEHİT MÜBALAĞASI



Sarıkamış Harekatı ile ilgili yanlış bilinen noktaların olduğunu söyleyen Ceylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyuna konu ile ilgili görüş beyan edenlerin bazıları, harekatın bir macera olduğu, aceleci davranıldığı, taktik ve stratejik planlamalarda yanlışlıklar yapıldığı, komuta kademesinin şahsi hırslarının mağlubiyetin gerekçesi olduğu düşüncesindedir. Bu görüşler, özellikle Rus kaynaklı 90 bin askerimizin şehit olduğu yalanıyla birleşince, bir kamuoyu algısının oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Tarihi belge niteliğindeki tüm kaynaklar incelendiğinde ise, şehit sayımızın 20 bin ile 25 bin arasında olduğu anlaşılmaktadır."



Açıklamalarına "Sarıkamış, maddi anlamda bir askeri mağlubiyet olarak görülse de, Türklük adlı şanlı tarihin önemli bir dönemini oluşturmaktadır. Sarıkamış'ta binlerce Mehmet, çetin bir mücadeleye girişmiş fakat Cenabı Allah'ın takdiri onlara maddi zaferi görmeyi nasip etmemiştir. Askerlerimiz harekatta ve kumandanları Enver Paşa Türkistan'da, şehit olarak ebedi zaferle nurlanmışlardır." diyerek devam eden Ceylan, Bizlerde vatanı için canını göz kırpmadan feda eden neslin torunları olarak.103.yıldönümü vesilesiyle, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimizin ve kumandanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz; şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyor ve nice Fatiha'ların kendilerine ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM