Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok... - Haber
Ali Cesur, Karantina, Erciyes

Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok...

Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok önemli" "Hastalıklarda bir bütün olarak önlem alarak, bilimsel verilerle hareket edilmelidir" Özellikle çift tırnaklı hayvanlarda görülen şap hastalığı ile ilgili bilgiler veren...

23.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:30
Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: 'Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok...

Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok önemli"

"Hastalıklarda bir bütün olarak önlem alarak, bilimsel verilerle hareket edilmelidir"

KAYSERİ - Özellikle çift tırnaklı hayvanlarda görülen şap hastalığı ile ilgili bilgiler veren Erciyes ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz, "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok önemli" dedi.

Virüs döngüsünü ve kaynağını kırmak için karantinanın çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz, "Şap hastalığı sığır, manda, keçi gibi çift tırnaklılarda görülen, oldukça bulaşıcı ve ani başlayan viral bir hastalıktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bir sürüde bulaşma oranının çok yüksek olması yani hastalık bir sürüye geldikten sonra bütün hayvanlara bulaşma riski var. Bu yüzden oldukça önemli bir hastalık ve dolayısıyla hastalık görüldükten sonra hızlı bir yayılma göstereceği için, mutlaka bazı güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Bununla birlikte hemen bölgede bulunan veteriner hekim arkadaşlarımıza haber verip, bölgenin karantina altına alınması gerekiyor. Bu şu yönden çok önemli, bir virüsün hayat döngüsü ve kaynağı var. Hem kaynağının söndürülmesi ve virüsün döngüsünün kırılması için, oldukça önemli" dedi.

Ali Cesur Onmaz, aşılama programlarının takip edilmesinin hastalığın bulaşıcılığını engellemede etkili olacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu hastalığın 7 tipi var ve bunun altında da birçok tipler var. Bir hastalığa yakalanıldığı zaman, çapraz bağışıklık sistemi gelişmediği için, genellikle hastalığın mücadelesi zor. Viral bir ajan olduğu için etkili bir tedavisi yok. Bakterilerde antibiyotikler etkin ama virüslerde son zamanlarda kullanılan bir tedavi ve oldukça pahalı olduğu için tedavisi zor. Korunma yöntemleri çok önemli ve bunun için de şu anda yapılan aşılama programları çok önemli. Hayvanları temel bir bağışıklamaya alıyoruz 1 ay aralıklarla aşılama yapıyoruz ve şap aşısı uyguluyoruz. Her 6 ayda bir de bunun tekrar edilmesi gerekiyor ki hayvanlar bu hastalığa karşı dirençli olsun bağışıklıklı olsun. Burası da oldukça önemli ve hayvan sahiplerinin de bazı alması gereken önlemler var. Özellikle hayvanlar ahırlara girmeden önce, bölgenin dezenfekte edilmesi, giriş çıkışların kontrol altında olması ve hayvan bakıcıları dışında kimsenin girmemesi, onların da tek elbise ile girmesi, dışarıdan gelen ekipmanların sterilize edilmesi, bir bölgede salgın çıktıysa oraya hayvanların iletilmemesi ve o bölgeden saman gibi gıdaların alınmaması ve dışarıdan hayvan alınacaksa en az 15 ile 21 gün arasında karantinada bekletilmesinden sonra hastalık çıkmadıysa sürüye alınması gerekmekte. Hastalık çıktıktan sonra da ateş, durgunluk, iştahsızlık, süt veriminde azalma ve ileri dönemlerde ciddi ekonomik kayıplar olabilir."

Hayvan pazarlarının kapatılmasının yerinde bir karar olduğunu söyleyen Onmaz, "Hastalık tespit edildikten sonra, hemen kontrol altına alınması oldukça önemli. Burada Tarım Müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımızın müdahalesi önemli. Dolayısıyla bir bütün halinde bu tür hastalıklar kontrol altına alınmalıdır. Karantina önlemleri tek başına yeterli olmuyor, bununla birlikte aşılama programları düzgün uygulanmalı. Kesim olarak da az olan bölgelerde yapılabiliyor ama hastalığın yoğun olduğu bölgelerde, bütün hayvanları itlaf etmeniz mümkün değil o yüzden yoğun görülen yerlerde karantina yöntemi ile hastalığın söndürülmesi gerekmektedir. Özelikle bu dönemde hayvan pazarlarının kapatılması, hayvan sahipleri arasında korona, gerekse hayvanlarda şap virüsünün yayılmasını önleme noktasında isabetli bir karar olmuştur. Bu olağanüstü durumun geçici olduğu düşünüldüğünde Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulunun almış olduğu tedbirlere riayet etmemiz hem toplum ve hem de hayvan sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu tür hastalık durumlarında bizlere düşen görev, bilimsel veriler ışığında hareket etmek ve tüm canlıların yaşama hakkına saygı göstermektir" dedi.

Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: 'Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
'Gençlere bir şey olmaz' tezini çürüten olay! Hayatının baharında salgın nedeniyle vefat etti Haber
"Gençlere bir şey olmaz" tezini çürüten olay! Hayatının baharında salgın nedeniyle vefat etti
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haber
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haber
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
'Evde kal' çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Guido Senia Rita Wilson Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Polis Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 10:30:12. #1.14#
title