Prof. Dr. Aksoy'dan 'Bingöl depremi' açıklaması: Fayların aktif olduğunu gösteriyor

BİNGÖL (DHA) - FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Bingöl'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Bu depremler, bize her ne kadar ana fay üzerinde olmasa da bu 2 fay zonu arasındaki fayların aktif olduğunu ve deprem üretme potansiyelleri olduğunu gösteriyor. Depremin bize verdiği mesaj, şu olmalı; bu depremler devam edecek, fayların aktif olduğunu gösteriyor" dedi.

Bingöl'de, saat 03.49'da, merkez üssü Yayladere ilçesi olan ve yerin 7 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksoy, kısa süreli paniğe neden olan depremin ana fay üzerinde olduğunu söyledi. Geçen yıl Haziran ayında aynı bölgede 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu anımsatan Prof. Dr. Aksoy, bunların mevcut fayların aktivitesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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