Prens William'dan büyükbabası Prens Philip'e: "Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam"
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Prens William'dan büyükbabası Prens Philip'e: "Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Prens William'dan büyükbabası Prens Philip'e: 'Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam'

Cambridge Dükü Prens William, 99 yaşında hayatını kaybeden büyükbabası Prens Philip hakkında konuşarak, "Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam" dedi.

Cambridge Dükü Prens William, 99 yaşında hayatını kaybeden büyükbabası Prens Philip hakkında konuşarak, "Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam" dedi.

İngiltere'de Cambridge Dükü Prens William, 9 Nisan'da hayatını kaybeden büyükbabası Edinburgh Dükü Prens Philip hakkında konuştu. Prens Philip, büyükbabasını "Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam" olarak nitelendirdi. Prens William yaptığı açıklamada, "Büyükbabamı özleyeceğim ama çalışmaya devam etmemizi isteyeceğini biliyorum. Büyükbabamın hayatı, ülkesi, Milletler Cemiyeti, Kraliçesi ve ailemize hizmet etmekle geçti. Sadece bana rehberlik edecek bir örneğe sahip olduğum için değil, aynı zamanda kalıcı varlığını hem iyi günlerde hem de en zor günlerde hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum" dedi.

Prens Philip'in istediği üzere önümüzdeki yıllarda da Kraliçe II. Elizabeth'i desteklemeye devam edeceğini belirten Prens William, "Eşimin (Cambridge Düşesi Kate Middleton) büyükbabamı tanımak için uzun yılları olduğu ve büyükbabamın eşime gösterdiği nezaket için her zaman minnettar olacağım" sözlerini kaydetti.

Prens Philip'in cenaze töreni halka kapalı olacak

Edinburgh Dükü olan Prens Philip, geçtiğimiz cuma günü 99 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Philip'in cenaze töreninin ise 17 Nisan Cumartesi günü Windsor Kalesi'nde Covid-19 salgını nedeniyle halka kapalı şekilde yapılacağı duyuruldu. Tören başlamadan önce St. George Şapeli'nde Prens Philip için saygı duruşu yapılacağı ve törenin ulusal televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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