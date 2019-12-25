: Prens Philip kimdir? İngiltere Prensi Philip Mountbatten kimdir? Prens Philip kaç yaşında? Prens Philip biyografisi ve hayatı!

25.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:32

İlerleyen yaşı ve sağlık sorunları ile gündeme gelen İngiltere Prensi Philip, sosyal medyada gündem oldu. Sağlık sorunları hakkında ve kişisel bilgileri hakkında araştırmalar yapan kullanıcılar, Prens Philip kaç yaşında? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip kimdir? Prens Philip biyografisi ve hayatı gibi konularda aramalar yaptı.

PRENS PHİLİP KİMDİR?

Philip Mountbatten 10 Haziran 1921 doğumludur. Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşidir. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanı verilmiştir. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır.

PRENS PHİLİP KAÇ YAŞINDA?

10 Haziran 1921 doğumlu olan Prens Philip 98 yaşındadır.

PRENS PHİLİP BİYOGRAFİSİ VE HAYATI!

Philip, 20 Kasım 1947'de kral VI. George'un kızı II. Elizabeth ile evlenmiştir. Kraliçe, unvanını babasından aldığı için Philip "kral" unvanını taşımamaktadır.

O doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesindeydi. Ancak Yunanistan da ihtilal sonrası daha küçük iken ailesi ile birlikte Yunanistan'dan sürüldü. İskoçya ve Almanya okullarında Alman Yahudi eğitimciler tarafından yürütülen bir eğitim gördü. 18 yaşındayken İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına katıldı.

Philip, II. Dünya Savaşı'nda iki karşı tarafta olan ailelerden olmasına karşın bu yıllar sırasında görev yaparak, iki Alman kardeşin hukuk mücadelesi ile karşı tarafında savaştı. 16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükseldi. Aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisinde teğmen oldu. Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943'te, HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece bombardıman saldırısında gemisini kurtardı. 1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçti.[1][2] Japonların teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulundu. Ocak 1946 yılında Philip, whelp gemisi ile Birleşik Krallık'a döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı.

Savaştan sonra, Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek, İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullandı. Bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolaysıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi. Evlendikteleri gün, kendisine His Royal Highness stili verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı. 1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı. Prens unvanlarından feragat eden Philip, 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atandı. Philip Birleşik Krallık'ın en uzun hizmet eden Monark Eşi oldu. Uzun süre Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinin şansölyeliği görevini yürüttü.

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