Prens Andrew 'seks amaçlı insan kaçakçılığı' yapmakla suçlanan arkadaşı Maxwell'in tutuklanmasıyla... Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki...

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki baskının arttığı yorumları yapılıyor.

Tutuklanan Ghislaine Maxwell de Epstein gibi, devam eden soruşturma kapsamında seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve yalancı şahitlik yapmakla suçlanıyor.

Maxwell, 35 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew'ın da yakın arkadaşıydı.

New Hampshire'de tutuklanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 58 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

Jeffrey Epstein, yargı süreci devam ederken 10 Ağustos 2019'da cezaevinde ölmüş, kayıtlara ölüm sebebi intihar olarak geçmişti.

Prens Andrew hakkındaki reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları da Epstein ve Maxwell'in dahil olduğu ağla bağlantılı.

ABD vatandaşı Virginia Giuffre, 2001 yılında, 17 yaşındayken, Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve Epstein ile Maxwell tarafından Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söylemişti. Prens Andrew bu iddiayı reddetmişti.

Prens Andrew ifadeye çağrıldı

Maxwell'in tutuklanmasından sonra New York'ta basın toplantısı düzenleyen savcılar Prens Andrew'a ifade vermesi çağrılarını yineledi.

New York Güney Bölge Başsavcı vekili Audrey Strauss "Prens Andrew'ın gelip bizimle konuşmasını memnuniyetle karşılarız, ifadesinden faydalanmak isteriz. Bu konuyla ilgili başka yapacağım bir yorum yok, kapılarımız açık, daha önce söylediğim gibi, kendisini ve bize ifadesini dinleme fırsatı vermesini memnuniyetle karşılarız" dedi.

Guardian'ın haberine göre Prens Andrew ile birlikte çalışan bir kaynak, avukatların geçen ay içinde ABD Adalet Bakanlığı ile iki defa iletişime geçtiklerini ama bakanlıktan bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Prens Andrew, Maxwell ile arkadaşlığını ve Epstein ile tanışmasında da aracılık ettiğini hiçbir zaman inkar etmedi.

Maxwell, çok sayıda kadın tarafından 'cinsel ilişkiye zorlanmakla' suçlanmıştı.

O kadınlardan biri olan Virginia Giuffre, Maxwell aracılığıyla Prens Andrew ile 2001 yılında Londra'daki Tramp adlı gece kulübünde dans etmeye ve daha sonra cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını söylemişti.

Prens Andrew hakkındaki iddialar neler?

Giuffre, Prens Andrew ile yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Prens Andrew hayatımda gördüğüm en korkunç dansçıydı. O kadar çok terliyordu ki sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi. Ama onu mutlu etmem gerekiyordu çünkü Jeffrey ve Ghislaine'in benden istedikleri de buydu.

"Ghislaine arabada, Jeffrey için ne yapıyorsam aynısını Andrew için de yapmamı istedi. Tiksindim."

Giuffre aynı gece Maxwell'in Londra'nın Belgravia semtindeki evinin üst katında Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Geçen yıl BBC Newsnight programına konuşan Prens Andrew ise Virginia Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını öne sürdü.

Prens, terlediği iddialarının doğru olmadığını ifade edip "Öyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Maxwell genç kızları 'Epstein'ın yörüngesine çekiyordu'

İddianamede Maxwell'in Epstein ile ilişkisi 'kişisel ve profesyonel' olarak tanımlanıyor ve genç kızlarla arkadaşlık kurup 'Epstein'ın yörüngesine çektiği' belirtiliyor.

Mahkeme belgelerine göre Maxwell, arkadaşlık kurduğu kurbanlara hayatlarıyla, okullarıyla ve aileleriyle ilgili sorular soruyordu. Maxwell ve Epstein'ın genç kızları alışverişe, sinemaya götürdükleri ve istismarın da Manhattan'da ve Florida Palm Beach'teki evlerinde yaşandığı da belgelerde yer alan iddialar arasında.

İddianamede şu ifadeler var: "Maxwell her şeyden öte, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismarı normalleştirmeye çalışıyordu, cinsel konular hakkında konuşuyor ve mağdur edilen kızların önünde soyunuyordu, reşit olmayan bir kız soyunduğunda ya da kızlar cinsel tacize uğradığında ya da Epstein istismar ettiğinde yine kurbanlarla aynı mekanda bulunuyordu."

Maxwell'in ara sıra Epstein'a masaj yaptığı ve kızları da yarı çıplak veya tamamen çıplak olarak masaj yapmaya teşvik ettiği de iddia ediliyor.

Maxwell'in ayrıca soruşturma kapsamında yeminli ifadesinde yalan beyanda bulunup Epstein'ın istismarlarıyla ilgisi olmadığını öne sürdüğü, bu nedenle yalancı şahitlikle suçlandığı da belirtiliyor.

Ghislaine Maxwell firarda 'lüks yaşadı'

Fransa doğumlu Maxwell'in İngiltere ve ABD vatandaşlıkları var.

Maxwell, tutuklanmadan önce New Hampshire'de, gözlerden uzak dev bir malikanede yaşıyordu.

Bir internet sitesinde malikane 'doğaseverler ve mahremiyetlerini korumak isteyenler için çok uygun bir ev' olarak tanımlanıyor.

Yaklaşık 405 metrekarelik malikaneden dört yatak odası, dört banyo var. İki internet sitesinde malikanenin değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

Maxwell, malikaneyi geçen yıl Aralık ayında nakit parayla aldı.

FBI'ın New York bürosunda görevli yetkili William Sweeney basın toplantısında malikanenin 'olağanüstü' olduğunu ve Maxwell'in tutuklandığı sabah saat 8.30'a kadar 'ayrıcalıklı bir hayat' sürdüğünü söyledi.