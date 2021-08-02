Prag Büyükelçisi Bağış, Birinci Dünya Savaşı'nda Türk askerlerinin namaz kıldığı odayı ziyaret etti

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde yaralanan ve hastalanan Türk askerlerinin Çekya'nın Valasske Mezirici kentinde tedavi gördüğü hastanede namaz kıldığı odayı ziyaret etti.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde yaralanan ve hastalanan Türk askerlerinin Çekya'nın Valasske Mezirici kentinde tedavi gördüğü hastanede namaz kıldığı odayı ziyaret etti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 yılları arasında Galiçya cephesinde Ruslara karşı mücadele eden Türk askerlerinin tedavi gördüğü Çekya'nın Valasske Mezirici kentinde yer alan hastanede namaz kıldıkları oda, 105 yıl sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında Büyükelçi Bağış ve beraberindeki heyet, Valasske Mezirici Belediye Başkanı Robert Strzinek tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ziyaret boyunca Türk heyetine yakın ilgi gösteren Belediye Başkanı Strzinek ve 2 belediye başkan yardımcısı, tüm gezi boyunca Türk heyetine eşlik etti. Türk heyetinin ziyareti şerefine ise belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

Ziyaretle ilgili görüşlerini belirten Belediye Başkanı Strzinek, "Bugün Valasske Mezirici kentinin sıra dışı bir ziyaretçisi var. Türkiye Prag Büyükelçisi kentimizi onurlandırdı. Kentimizin Türkiye ile olan bağı aşikar. Mezarlığımızdaki anıt, Birinci Dünya Savaşı sırasında çevre bölgelerde yaralanıp, kentimizdeki hastanelere tedavi için gelen ve burada hayatını kaybedip şehrimizin topraklarında ebedi dinlenme yerini bulan 200'den fazla Türk askerini her gün bizlere hatırlatmakta. Burası Türk tarihinin Çek tarihiyle kesiştiği nokta" ifadelerini kullandı.

"Okulumuzun bu odası Türk askerlerinin ibadetleri için ayrılmıştır"

Frantiska Palackeko Lisesi Müdürü Mojmir Zetek ise, lisenin Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk askerlerine hizmet verdiğini ve ibadet imkanı sağladığını belirterek, "Okulumuz, Morava'da en eski 4. liselerdendir. 1871 tarihinde kurulan liseyi özel yapan özelliklerinden biri ise Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri amaçlar için kullanılmış olmasıdır. Savaşın belli bir kısmında burada yaralı Türk askerleri de tedavi edilmiştir. Okulumuzun bu odası Türk askerlerinin ibadetleri için ayrılmıştır" dedi.

"Çeklerin gösterdiği saygı çok anlamlı"

Ziyaret sırasında Valasske Mezirici kent mezarlığında gerçekleştirilen tören sonrası konuşan Büyükelçi Bağış, Çeklerin Türklere gösterdiği saygının ve anlayışın çok anlamlı olduğunu bildirerek, "Bugün geçekten çok heyecanlıyım. 105 yıl önce atalarımız tedavi gördükleri hastane odasından çıkıp bu odaya gelip namazlarını kılmışlar. Nüfusunun yüzde 70-80'inin ateist olduğu bir ülkenin şu anki yöneticilerinin bu odayı bizlere açarak gösterdikleri saygı ile 105 yıl evvel ecdadlarının gösterdiği anlayış çok anlamlı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehitlerimize ve şehitliklerimize gereken önemi veriyoruz ve de vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde savaşırken yaralanıp tedavi amacıyla geldikleri Valasske Mezirici'de yer alan hastanede hayatlarını kaybeden 205 şehit, Valasske Mezirici şehir mezarlığında yatıyor. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı