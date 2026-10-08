Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

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Galatasaray yönetimi, son haftalarda beklenen performansı sergileyemeyen Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun 2028 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Yönetimin, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak ve oyuncunun motivasyonunu artırmak amacıyla yeni sözleşme görüşmelerini devre arasında başlatmayı planladığı belirtildi.

MAAŞINA CİDDİ ORANDA ZAM YAPILACAK

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için hazırladığı yeni sözleşmede önemli bir maaş artışına gitmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun mevcut ücretini ciddi oranda yükselterek uzun vadeli bir anlaşma yapmayı hedeflediği ifade edildi. Yeni sözleşmenin süresi ve oyuncuya teklif edilecek maaş konusunda ise henüz net bir rakam açıklanmadı.

OKAN BURUK ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Barış Alper Yılmaz'ın performansındaki düşüşün ardından teknik direktör Okan Buruk da devreye girdi. Deneyimli çalıştırıcının milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek moral verdiği öğrenildi. Okan Buruk'un, oyuncunun yeniden eski performansına ulaşması için destek verdiği belirtildi.

7 MAÇTA GOL VE ASİST YOK

Galatasaray'ın önemli hücum oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı formayla 7 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, yeni sözleşme hamlesiyle Barış Alper Yılmaz'ın yeniden form tutmasını hedefliyor.