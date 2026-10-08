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Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

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Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
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Galatasaray, son dönemde performans düşüklüğü yaşayan Barış Alper Yılmaz için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un özel görüşme yaparak moral verdiği milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalanması planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 2028 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak istediği 26 yaşındaki oyuncunun maaşına ciddi oranda zam yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, son haftalarda beklenen performansı sergileyemeyen Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun 2028 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Yönetimin, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak ve oyuncunun motivasyonunu artırmak amacıyla yeni sözleşme görüşmelerini devre arasında başlatmayı planladığı belirtildi.

MAAŞINA CİDDİ ORANDA ZAM YAPILACAK

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için hazırladığı yeni sözleşmede önemli bir maaş artışına gitmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun mevcut ücretini ciddi oranda yükselterek uzun vadeli bir anlaşma yapmayı hedeflediği ifade edildi. Yeni sözleşmenin süresi ve oyuncuya teklif edilecek maaş konusunda ise henüz net bir rakam açıklanmadı.

OKAN BURUK ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Barış Alper Yılmaz'ın performansındaki düşüşün ardından teknik direktör Okan Buruk da devreye girdi. Deneyimli çalıştırıcının milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek moral verdiği öğrenildi. Okan Buruk'un, oyuncunun yeniden eski performansına ulaşması için destek verdiği belirtildi.

7 MAÇTA GOL VE ASİST YOK

Galatasaray'ın önemli hücum oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı formayla 7 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, yeni sözleşme hamlesiyle Barış Alper Yılmaz'ın yeniden form tutmasını hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Kim alacak, isteyen olmayınca elde kaldı:))

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Haber YorumlarıErener:

2028 gelmedi ki daha sözleşme zamanı var.Adamı ucuza kapatacaklar işte bi kaç lira maaşına zam yaparak

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Haber Yorumlarımustafa gönder:

derdi paraymış yani maşta iyileştirme olunca daha iyi mi oynayacak.

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